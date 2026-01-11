Lo que tirás por el resumidero de tu cocina puede dañar una ciudad entera: ¿por qué?

Detrás de nuestra vida cotidiana hay enigmas que pocas veces nos preguntamos, pero que a la larga tendrán un impacto en nuestra rutina diaria. Lo que tiramos a la basura, lo que se lleva la descarga del baño o lo que se va por el desagüe de la cocina poco nos genera dudas; pero lo cierto es que detrás de este mecanismo oculto hay todo un sistema que, si no conocemos cómo funciona, podemos dañar seriamente sin siquiera notarlo, afectando incluso —aunque parezca increíble— a la infraestructura de nuestra ciudad.