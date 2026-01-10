Alerta en Brasil: así funciona la estafa con Pix que pone en la mira a turistas argentinos

Otra estafa habitual ocurre en las playas y zonas turísticas, a través de vendedores ambulantes. En Brasil se la conoce como el “golpe da maquininha”. El engaño se produce cuando el turista compra un producto de bajo valor y, al momento de pagar con el celular mediante un código QR o con una tarjeta, el estafador modifica el monto y cobra una suma mayor. Por eso, se recomienda verificar siempre el importe que aparece en la pantalla antes de aprobar cualquier transacción.