Feng Shui: ¿Por qué el desorden en el living puede afectar tu energía?

Comenzar el año con la energía renovada es más que una frase armada y simbólica; para muchos representa un deseo de cambio, bienestar y equilibrio. Con la práctica del Feng Shui, esa búsqueda es posible porque propone un cambio a partir de acciones cotidianas que parten del hogar. Lejos de tratarse solo de una práctica simbólica o decorativa, esta disciplina filosófica china sostiene que la manera en que se ordena y se activa el hogar puede incidir directamente en aspectos clave como los vínculos, la economía, la salud y los proyectos personales.
Patricia Traversa, experta en Feng Shui, propone pensar el hogar como un “organismo vivo” que acompaña o bloquea los procesos personales. Además, sostiene que la casa es un ser energético en cambio continuo, afirma la especialista al diario Clarín. Por esta razón, recomienda también realizar una limpieza energética en los hogares y revisar cada espacio con atención.
“La casa no habla con palabras, sino a través de sensaciones”, explica Traversa en sus redes sociales. En ese sentido, remarca la importancia de estar atentos a los rincones cargados, los espacios vacíos, el desorden naturalizado, las humedades o las pérdidas, ya que todos estos signos revelan cómo está circulando la energía en el hogar.
Por dónde empezar
“Armonizar con Feng Shui no es controlar, es conectar con cada espacio de tu hogar”, expresa Patricia. En este punto, también explica que el living es un lugar central porque es el corazón energético del hogar, donde se ponen en movimiento las aspiraciones vitales de quienes lo habitan.
Cuando la energía se estanca en el living, ese bloqueo suele trasladarse a la vida diaria, afectando la forma en que se encaran los distintos desafíos. En este espacio se refleja desde el trabajo hasta los vínculos personales. Por eso, el Feng Shui propone intervenir conscientemente en cada sector del living mediante colores, objetos y símbolos específicos, con el objetivo de restablecer la circulación energética y acompañar los procesos de cambio y crecimiento personal.
Cómo activar cada espacio del living
La zona norte del living está asociada a la imagen personal y a la forma en que cada persona se percibe y es percibida por los demás. Según la filosofía Feng Shui, se potencia con colores vinculados al fuego y a la madera, como los rojos y verdes. Traversa recomienda mantener este sector despejado, sin objetos rotos ni elementos que reflejan emociones negativas. Para favorecer la circulación energética, sugiere incorporar plantas sanas de hojas suaves, velas, lámparas de sal, textiles con motivos florales y detalles que aporten calidez y vitalidad.
El área relacionada con el dinero y la prosperidad se ubica en el noreste del living y se activa a través de tonos verdes y azules. Es un espacio ideal para sumar plantas de hojas redondeadas y carnosas, siempre bien cuidadas, ya que su deterioro puede reflejar desequilibrios económicos. La especialista aconseja eliminar símbolos de carencia o pérdida y reforzar la energía positiva con imágenes que evoquen abundancia, como cuadros de veleros en movimiento, mandalas en colores agua y emblemas asociados a la prosperidad.
En el noroeste del living se manifiesta la energía de los vínculos afectivos. Traversa advierte que objetos agrupados de a tres, fotografías o máscaras, pueden reflejar patrones familiares que interfieren en la armonía de la relación. En esta zona predominan los elementos tierra y fuego, por lo que se recomiendan colores cálidos —beige, amarillos, rojizos— y se sugiere evitar tonos fríos o imágenes vinculadas al agua. Para activar este sector de manera positiva, la experta propone sumar objetos de a dos, imágenes de la pareja en momentos felices y símbolos que representen unión y equilibrio.
Finalmente, el este del living concentra la energía vinculada al bienestar físico y a la convivencia familiar. De acuerdo con el Feng Shui, se potencia con los elementos agua y madera, presentes en colores verdes y azules. En este sector se aconseja evitar plantas con espinas o formas agresivas y priorizar aquellas de hojas redondeadas.