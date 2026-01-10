Feng Shui: ¿Por qué el desorden en el living puede afectar tu energía?

Comenzar el año con la energía renovada es más que una frase armada y simbólica; para muchos representa un deseo de cambio, bienestar y equilibrio. Con la práctica del Feng Shui, esa búsqueda es posible porque propone un cambio a partir de acciones cotidianas que parten del hogar. Lejos de tratarse solo de una práctica simbólica o decorativa, esta disciplina filosófica china sostiene que la manera en que se ordena y se activa el hogar puede incidir directamente en aspectos clave como los vínculos, la economía, la salud y los proyectos personales.