Horóscopo: los signos que deberán hacer una pausa para que el amor llegue en enero, según Jimena La Torre

Enero lleva consigo la emoción de los nuevos comienzos. Todo parece posible con una libreta por estrenar y las páginas del 2026 que apenas exhiben una portada. Así es que, si queremos dar inicio a un ciclo lleno de gratificaciones en lo que al plano afectivo respecta, la pitonisa Jimena La Torre advirtió que es necesario detenerse a reflexionar; según los tiempos del zodíaco, esta será la forma de lograr cambios significativos en nuestros vínculos.