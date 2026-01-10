Horóscopo: los signos que deberán hacer una pausa para que el amor llegue en enero, según Jimena La Torre

Enero lleva consigo la emoción de los nuevos comienzos. Todo parece posible con una libreta por estrenar y las páginas del 2026 que apenas exhiben una portada. Así es que, si queremos dar inicio a un ciclo lleno de gratificaciones en lo que al plano afectivo respecta, la pitonisa Jimena La Torre advirtió que es necesario detenerse a reflexionar; según los tiempos del zodíaco, esta será la forma de lograr cambios significativos en nuestros vínculos.
La astróloga señaló que, en los albores del nuevo año, será un buen momento para tomarse una pausa. Lo que quedó pendiente, lo que se desea optimizar y lo que necesita fluir puede prosperar si tan solo nos detenemos a analizar bien el panorama, especialmente en el romance, donde puede que haya sorpresas si tan solo prestamos atención.
Los signos que deberán reflexionar para tener un buen comienzo
Aries será uno de esos signos invitados a la reflexión en este período. “Con luna menguante tienen que terminar todo lo pendiente. Tiempo favorable para poner en práctica el orden. Aprobación para todo lo que hacen en el amor”.
Géminis encontrará oportuno tomar un tiempo para debatir aquello que quedó inconcluso. “No paran por nada hoy con luna menguante. Una energía positiva para estar de a dos y concluir lo atrasado. Eres el guía de todos para los temas afectivos y espirituales”.
Otras predicciones en el amor para los signos en enero
Cáncer: “Confías en los que te quieren y te ayudan, como socios, amigos, padres o familiares. En la comodidad y el confort de hacer lo que les plazca junto a tu amor verdadero”.
Leo: “Los proyectos del amor hoy son buenos. Probablemente tengas encuentros exitosos con la luna menguante. La pareja se mantiene estable y feliz”.
Virgo: “Terminan el día con amor y comunicación como quieren, junto a su amor la luna menguante. Sus deseos puestos en mano de su sabiduría para alcanzar el mundo que quieren en este fin de semana”.
Tauro: “Con luna en oposición organizas un viaje en pareja. Decoran ese amor que les encanta, y que los acompaña. El amor es tu suerte junto a tu familia”.