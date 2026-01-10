Incendios en Chubut: confirman presencia de combustible en el origen del fuego y apuntan a un hecho intencional

“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, expresó el fiscal en declaraciones al canal A24, al describir el impacto personal y colectivo del siniestro que ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a la evacuación de miles de personas. Díaz Mayer reside en la zona y señaló que desde su propia casa, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos, puede observar el avance del incendio. “Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, relató.