Chubut: el Gobierno vinculó los incendios forestales con la presencia de grupos autoproclamados mapuches

Cruz Cárdenas se encuentra actualmente en libertad tras haber sido condenado por la usurpación de un predio perteneciente a Parques Nacionales en El Maitenal, una seccional ubicada dentro del área protegida de Los Alerces. Estuvo prófugo, fue capturado y juzgado, pero desde agosto de 2025 no volvió a realizar apariciones públicas ni declaraciones mediáticas. Según los investigadores, “difícilmente tenga algo que ver con el incendio de Puerto Patriada”.