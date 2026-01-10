Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Según los especialistas, este certificado cumplía una función provisoria similar a una partida de nacimiento y habría sido utilizado por Gardel para avanzar en trámites de ciudadanía argentina. La aparición del papel resulta especialmente relevante porque coincide con la versión histórica que sostiene que el cantor recurrió al Consulado Uruguayo en 1920 para resolver problemas administrativos vinculados a la obtención de un pasaporte, en un contexto en el que arrastraba antecedentes que complicaban su situación legal.