Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Por años el "limbo" geográfico de las partidas de nacimiento del "Zorzal Criollo" suscitaron múltiples debates culturales. Un nuevo informa parecería dar un vuelco a las incógnitas.

Carlos Gardel sigue siendo objeto de estudio de historiadores. Imagen: Clarín Carlos Gardel sigue siendo objeto de estudio de historiadores. Imagen: Clarín
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Para la historia del tango y los debates culturales entre Argentina, Uruguay y Francia, que Carlos Gardel se haya definido como "rioplatense" es una ambigüedad que alimenta una disputa histórica persistente que va entre Buenos Aires, Tacuarembó y Toulouse. La nacionalidad de “El Mudo” fue una de las mayores incógnitas y, aunque ya pasaron 91 años de su muerte, su origen sigue suscitando viejas polémicas. Ahora, un documento inédito parecería dar nuevas respuestas.

El informe fue hallado en noviembre de 2025 y parecería reducir el “limbo” geográfico de la procedencia del “Zorzal Criollo” a Sudamérica. De acuerdo con la Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, Carlos Gardel obtuvo, el 8 de octubre de 1920 y homologado por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, el acta que certifica que nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887.

Según aseguraron desde la CGR, cuya existencia se hizo pública esta semana, "desde hace alrededor de un año viene trabajando intensamente con el objetivo de saldar definitivamente la controversia en torno al origen del cantor".

La verdadera nacionalidad de Carlos Gardel: el documento que podría confirmarla

El escrito oficial del Consulado Uruguayo resalta en el folio 907 de un antiguo legajo consular que, a los 32 años, Gardel tramitó su partida de nacimiento, la cual detalla que su cuna es Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. El certificado afirma que era “hijo de ciudadanos uruguayos, y que era artista y soltero al momento de la tramitación del instrumento legal".

Según los especialistas, este certificado cumplía una función provisoria similar a una partida de nacimiento y habría sido utilizado por Gardel para avanzar en trámites de ciudadanía argentina. La aparición del papel resulta especialmente relevante porque coincide con la versión histórica que sostiene que el cantor recurrió al Consulado Uruguayo en 1920 para resolver problemas administrativos vinculados a la obtención de un pasaporte, en un contexto en el que arrastraba antecedentes que complicaban su situación legal.

De acuerdo con la publicación de la CGR, el certificado fue localizado por una escribana uruguaya, aunque no habrá definiciones todavía. Este será sometido a pericias técnicas para confirmar su autenticidad. De validarse, podría transformarse en una de las pruebas documentales más sólidas a favor de la hipótesis del nacimiento de Gardel en Uruguay.

