Estos son los seis alimentos que ayudan a conciliar el sueño

Dormir bien no es solo una necesidad básica, sino un factor clave para mantener una buena salud física y mental. Sin embargo, en un mundo cada vez más acelerado, conciliar el sueño puede convertirse en un verdadero desafío. Estrés, pantallas electrónicas y horarios desordenados son solo algunos de los factores que alteran nuestro descanso.
Si bien existen muchas estrategias para mejorar la calidad del sueño, pocas personas consideran una variable esencial: lo que consumimos a diario. Más allá de los horarios de las comidas, algunos hábitos alimenticios pueden influir directamente en la capacidad de relajarnos al final del día.
La conexión entre la alimentación y el sueño va más allá de evitar el café por las noches. Existen elementos en nuestra dieta que podrían marcar la diferencia en esos momentos en los que parece imposible apagar la mente y descansar profundamente. ¿Qué debemos tener en cuenta al sentarnos a la mesa?
Los seis alimentos que ayudan a conciliar el sueño
El sitio web especializado Healthline comparte una lista de alimentos que se pueden consumir para conseguir estos beneficios:
Cerezas: son una de las pocas fuentes naturales de melatonina, una hormona clave para regular el ciclo del sueño. Consumir cerezas frescas o su jugo puede ayudar a dormir más rápido y por más tiempo.
Leche tibia: rica en triptófano, un aminoácido esencial para la producción de serotonina y melatonina. Tomarla caliente aporta nutrientes y crea una sensación de confort que favorece el descanso.
Manzanilla (como infusión): conocida por sus propiedades calmantes, esta hierba ayuda a reducir la ansiedad y relajar el sistema nervioso, lo que prepara al cuerpo para una noche de sueño profundo.
Almendras: ricas en magnesio, un mineral que promueve la relajación muscular y ayuda a reducir el estrés, lo que favorece un sueño más profundo.
Avena: este cereal contiene carbohidratos complejos que estimulan la liberación de insulina, lo que facilita la absorción de triptófano en el cerebro, lo que promueve la producción de melatonina y serotonina.
Kiwi: un estudio publicado en la revista Nutrients por un grupo de científicos irlandeses muestra que comer kiwi antes de acostarse favorece un descanso más profundo. Su efectividad está en su composición porque contiene melatonina, un compuesto esencial para regular el ritmo circadiano. También es rica en serotonina, antioxidantes y folato, que trabajan en conjunto para promover un sueño reparador.