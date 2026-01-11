Estos son los seis alimentos que ayudan a conciliar el sueño

Kiwi: un estudio publicado en la revista Nutrients por un grupo de científicos irlandeses muestra que comer kiwi antes de acostarse favorece un descanso más profundo. Su efectividad está en su composición porque contiene melatonina, un compuesto esencial para regular el ritmo circadiano. También es rica en serotonina, antioxidantes y folato, que trabajan en conjunto para promover un sueño reparador.