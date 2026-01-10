Música al aire libre: Late comparte su experiencia en percusión

- Sí. En nuestro caso trabajamos con los recursos y elementos de la música (desde la lectoescritura) y con las manos y los dedos vamos escribiendo los compases y figuras musicales. El intérprete debe poder responder a esa lectura desde su instrumento y manejar un amplio repertorio de bases rítmicas en distintos compases, y a la vez poder crear e improvisar con lo que se está creando.