Melina Imhoff: una propuesta de jazz en intimidad

“Elijo este género porque me da libertad. No lo siento rígido, lo siento vivo. Me permite jugar, respirar y habitar la canción desde lo que está pasando en ese momento. Me interesa transmitir verdad, cercanía y humanidad. Que la gente se vaya con algo sentido, no solo escuchado, y el formato pequeño, como el de hoy, es ideal para este tipo de música que en Tucumán tiene un circuito chico, pero muy sensible. Cuando hay una propuesta honesta, el público responde”, asegura la cantante, que estará secundada por Humberto Salazar y Nico Tula Rizo.