Melina Imhoff: una propuesta de jazz en intimidad

Desde las 22 en En Una Sola Mesa (Roca 177, Yerba Buena).

Hace 1 Hs

“Este show será un encuentro íntimo con jazz clásicos que me permiten estar presente, decir algo distinto cada vez y conectar de verdad con quien escucha”, afirma Melina Imhoff acerca del recital que ofrecerá hoy, desde las 22 en En Una Sola Mesa (Roca 177, Yerba Buena).

“Elijo este género porque me da libertad. No lo siento rígido, lo siento vivo. Me permite jugar, respirar y habitar la canción desde lo que está pasando en ese momento. Me interesa transmitir verdad, cercanía y humanidad. Que la gente se vaya con algo sentido, no solo escuchado, y el formato pequeño, como el de hoy, es ideal para este tipo de música que en Tucumán tiene un circuito chico, pero muy sensible. Cuando hay una propuesta honesta, el público responde”, asegura la cantante, que estará secundada por Humberto Salazar y Nico Tula Rizo.

Imhoff pasó también por el teatro musical tucumano: “me dio mucha escena, expresión, conciencia corporal y estructura, pero extrañaba mucho este espacio más personal e informal”.

