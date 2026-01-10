Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

Desde las 21.30, Pipa Ogayar celebrará su cumpleaños con un recital especial en Boulevard Concert (Dean Funes 965, altura avenida Belgrano 4.200). “Haré tres sets, uno de música instrumental; otro mas blusero y otro con canciones en afinación estandar. Serán muy pocos covers, con la mayoría de mis temas que ya están en algunas de mis grabaciones, y un estreno. También llevaré algunos de mis 12 libros, de mis discos y de mis artesanías y arte reciclado. Trato de tirar, entre canción y canción una onda que sirva, que sume en estos tiempos complicados para la humanidad, porque estoy convencido de que el arte siempre ayuda”, asevera.