Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

La banda tucumana Cleveland tendrá una doble función con tributos a sendos grupos icónicos del rock pop nacional. Joaquín Casona Rodríguez (voz), Patricio Pérez Alamino (guitarra y voces), Sergio Gramajo (batería), Germán Lapaglia (teclados) desembarcarán primero en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) con los temas de Babasónicos desde las 22, para luego -pasada la medianoche- ocupar el escenario de José Cuervo (Miguel Lillo 352, barrio del Abasto en la capital) con el mejor repertorio de Soda Stéreo.
Desde las 21.30, Pipa Ogayar celebrará su cumpleaños con un recital especial en Boulevard Concert (Dean Funes 965, altura avenida Belgrano 4.200). “Haré tres sets, uno de música instrumental; otro mas blusero y otro con canciones en afinación estandar. Serán muy pocos covers, con la mayoría de mis temas que ya están en algunas de mis grabaciones, y un estreno. También llevaré algunos de mis 12 libros, de mis discos y de mis artesanías y arte reciclado. Trato de tirar, entre canción y canción una onda que sirva, que sume en estos tiempos complicados para la humanidad, porque estoy convencido de que el arte siempre ayuda”, asevera.
A partir de las 22, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), Llamen a Moe hará su repertorio con una selección de lo mejor del pop rock latino. En Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), la agenda será triple, con formaciones locales: actuarán en vivo Invierno, Sur y El Chango y las Flores.
Con entrada libre, desde las 23 Don Luca recreará su homenaje a Sumo en Olaf Resto Bar (San Juan 1.102). A pocos metros, en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá una noche cachengue con el Dj Octavio Carbonel; mientras que a Magic Music Box (José Colombres 427) llevarán sus sets Francis The Last Dance y Milu Díaz Paz.