Secciones
CulturaMúsica

Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

Cleveland rinde dos tributos distintos.

Pipa Ogayar. Pipa Ogayar.
Hace 1 Hs

La banda tucumana Cleveland tendrá una doble función con tributos a sendos grupos icónicos del rock pop nacional. Joaquín Casona Rodríguez (voz), Patricio Pérez Alamino (guitarra y voces), Sergio Gramajo (batería), Germán Lapaglia (teclados) desembarcarán primero en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) con los temas de Babasónicos desde las 22, para luego -pasada la medianoche- ocupar el escenario de José Cuervo (Miguel Lillo 352, barrio del Abasto en la capital) con el mejor repertorio de Soda Stéreo.

Desde las 21.30, Pipa Ogayar celebrará su cumpleaños con un recital especial en Boulevard Concert (Dean Funes 965, altura avenida Belgrano 4.200). “Haré tres sets, uno de música instrumental; otro mas blusero y otro con canciones en afinación estandar. Serán muy pocos covers, con la mayoría de mis temas que ya están en algunas de mis grabaciones, y un estreno. También llevaré algunos de mis 12 libros, de mis discos y de mis artesanías y arte reciclado. Trato de tirar, entre canción y canción una onda que sirva, que sume en estos tiempos complicados para la humanidad, porque estoy convencido de que el arte siempre ayuda”, asevera.

A partir de las 22, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), Llamen a Moe hará su repertorio con una selección de lo mejor del pop rock latino. En Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), la agenda será triple, con formaciones locales: actuarán en vivo Invierno, Sur y El Chango y las Flores.

Con entrada libre, desde las 23 Don Luca recreará su homenaje a Sumo en Olaf Resto Bar (San Juan 1.102). A pocos metros, en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá una noche cachengue con el Dj Octavio Carbonel; mientras que a Magic Music Box (José Colombres 427) llevarán sus sets Francis The Last Dance y Milu Díaz Paz.

Temas Tafí ViejoVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recitales de artistas tucumanos desde la mañana a la noche

Recitales de artistas tucumanos desde la mañana a la noche

“Achilata for export” antepone humor fresco a los calores del verano

“Achilata for export” antepone humor fresco a los calores del verano

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este viernes en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este viernes en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué hacer este sábado en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué hacer este sábado en Tucumán?

La visita de Gilberto Gil: entre el estilo único del músico brasileño y propuestas de jazz

La visita de Gilberto Gil: entre el estilo único del músico brasileño y propuestas de jazz

Lo más popular
Cambió la descripción de su perfil en LinkedIn y cuadruplicó las visualizaciones
1

Cambió la descripción de su perfil en LinkedIn y cuadruplicó las visualizaciones

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino
2

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear
3

Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo
4

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología
5

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos
6

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Más Noticias
Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Comentarios