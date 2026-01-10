Festival del Pesebre en Río Seco y música popular en las peñas de la Capital

El Club Deportivo Bella Vista, de esa localidad homónima, se volcará a la solidaridad esta noche, cuando desde las 22 aloje el festival benéfico “Un sueño para Valentino”. La cartelera reúne a cantantes, músicos y bailarines del folclore, los ritmos populares y la balada romántica: Los Nuevos Cantores del Alba, Franco Véliz, Fabio Toledo, Nancy Soul, Emanuel Rodríguez, Aníbal Burgos, Camila Córdoba, Franco Velázquez, Lila Giménez, Duende, La Huella Tucumán, Milagros Vaquero, Dúo Amanecer, Las Voces del Camino, Fabio Juárez, Quebradeños, Mario Albornoz, Rezabaile, Fabián Carrizo, Brenda Díaz Apestey, Raíces Tucumanas, Ian Jeréz, Dúo Imagus, Cachetón Vizcarra, Sofía Romero, Gaspar Rodríguez y Colorado Juárez, entre muchos otros.