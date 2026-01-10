Festival del Pesebre en Río Seco y música popular en las peñas de la Capital

Numerosas propuestas musicales tendrán lugar en el interior tucumano durante toda la jornada, como el Festival Provincial del Pesebre que tendrá lugar desde las 20 en el estadio La Providencia de Río Seco, con entrada libre y gratuita. La grilla reunirá a Dyango con Valentina Márquez, Franco Barrionuevo, Los Vidaleros, Guadalupe Aguilar, Los Nuevos Cantores del Alba y Río 2.
El Club Deportivo Bella Vista, de esa localidad homónima, se volcará a la solidaridad esta noche, cuando desde las 22 aloje el festival benéfico “Un sueño para Valentino”. La cartelera reúne a cantantes, músicos y bailarines del folclore, los ritmos populares y la balada romántica: Los Nuevos Cantores del Alba, Franco Véliz, Fabio Toledo, Nancy Soul, Emanuel Rodríguez, Aníbal Burgos, Camila Córdoba, Franco Velázquez, Lila Giménez, Duende, La Huella Tucumán, Milagros Vaquero, Dúo Amanecer, Las Voces del Camino, Fabio Juárez, Quebradeños, Mario Albornoz, Rezabaile, Fabián Carrizo, Brenda Díaz Apestey, Raíces Tucumanas, Ian Jeréz, Dúo Imagus, Cachetón Vizcarra, Sofía Romero, Gaspar Rodríguez y Colorado Juárez, entre muchos otros.
La propuesta es mucho más amplia. A las 21 abrirán las puertas del Club Atlético Estudiantes de Colalao del Valle para la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Antigal, con las presencias estelares de Destino San Javier y Chiquino y sus Maravillas. La cartelera incluye a Iván Ruiz, Nahuel Heredia Paz, Sofi Salomón, Diableros Jujeños, el Ballet El Antigal y más artistas tucumanos.
En El Mollar habrá una nueva edición del Sábado Cultural desde las 16 en la plaza principal, con músicos locales y acceso libre, para luego tener lugar la Circus Peña en el predio de FEIA.
El baile folclórico dirá presente desde las 17 en la explanada del Cristo Bendicente del cerro San Javier con un taller gratuito para los turistas y visitantes de esa comuna. A partir de las 18 en el Complejo Democracia de Tafí del Valle, el Ballet Raíz Calchaquí festejará sus 33 años con otras formaciones invitadas especialmente de Tucumán, Salta y Catamarca, incluyendo caporales, y el aporte musical de artistas locales. Además, a las 20, se repondrá el espectáculo gratuito del Ballet Sol Naciente en las puertas de la Casa Histórica (Congreso al 100).
En el teatro Alfredo Guzmán de la Banda del Río Salí, a las 21 está anunciado el recital de la Banda Explosiva con sus repertorio de cumbia y cuarteto. En el Bar Balú de San Pedro de Colalao (kilómetro 23 de la ruta 311) estará desde las 22 Héctor Saleme. A su vez, en el predio Lagoferiantes de El Cadillal, a esa misma hora actuar´á el Dúo Tafí con un grupo de danzas tradicionales.
Yesterday Disco espera desde las 23 a Trulalá con sus temas sin tiempo en el espacio de ruta 9, kilómetro 1.286, donde también estará el Dj Esteban Gómez. Y desde la medianoche, habrá una RetroFiesta en en Altos del Aconquija (San Isidro de Lules).
En el circuito de peñas en la capital, La Casa de Yamil (España 153) se anuncian para las 21.30 los shows de Thiago Santucho, Marcia Barbá con su tributo a Isabel Pantoja y el cierre bailable con Los Wawancó, con su repertorio del recuerdo.
Lo de la Paliza (Laprida 181) espera a Los Trashumantes, con la participación como invitados de David Flores y Álvaro Rodríguez desde las 22. David Robles será el número central de El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), donde estará secundado por Karlos Roldán, Tawa, José Costilla, La Bohemia y Cantos del Norte. La Escondida (Miguel Lillo 234) tendrá su noche Pre-Cosquín, con tucumanos que estarán en la cita cordobesa: Daniela Cayos, Fabio Toledo, Raíces Argentinas y El Perfil.