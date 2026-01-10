Las tormentas produjeron cortes en rutas turísticas

Desde Vialidad advirtieron que los vehículos que no respeten estas disposiciones serán retenidos en los puestos de control habilitados a lo largo del trayecto, ya que se trata de una restricción de carácter permanente y no estacional. Las autoridades explicaron que las medidas responden a la necesidad de reducir los riesgos asociados a la siniestralidad vial. También atiende a las características del camino (curvas pronunciadas y calzada angosta), con el fin de mejorar la fluidez del tránsito y controlar la circulación a alta velocidad. Mantener esta regulación permitirá mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en los sectores más críticos de este camino, especialmente en temporadas de alta demanda turística.