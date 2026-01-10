Secciones
Las tormentas produjeron cortes en rutas turísticas

El agua provocó la caída de árboles y de rocas tanto en la vía a los Valles Calchaquíes como la que conduce al cerro San Javier.

TRABAJOS DE VIALIDAD. Árboles y rocas cortan parcialmente las rutas. TRABAJOS DE VIALIDAD. Árboles y rocas cortan parcialmente las rutas.
Hace 1 Hs

Quienes tengan previsto viajar este fin de semana a Tafí del Valle o San Javier deberán armarse de paciencia. Tras las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves, las rutas provinciales 307 y 308, que conducen a los Valles Calchaquíes y al cerro cercano a la capital, presentan interrupciones y complicaciones a raíz del desprendimiento de piedras y la caída de árboles.

Según informó ayer la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), cuyas cuadrillas trabajan sin descanso para normalizar la situación cuanto antes, la banquina y parte de la calzada en los caminos a Villa Nougués y San Pablo, a la altura del kilómetro 22, permanecen parcialmente habilitadas luego de la caída de un árbol. Una situación similar se registra en la ruta hacia los Valles Calchaquíes, donde se produjo un desprendimiento de piedras en la zona 4, a la altura del kilómetro 37.

Desde Vialidad recomendaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos tramos afectados y mantenerse informados a través de los canales oficiales; y consultar sobre cualquier novedad antes de salir a las rutas.

Además, la DPV recordó las disposiciones que continúan vigentes y reglamentan el tránsito para vehículos de carga que circulen por la Ruta Provincial Nº 307, entre Santa Lucía y la zona de acceso al Dique La Angostura.

RESTRICCIONES. El tránsito a Tafí del Valle es intenso en vacaciones. RESTRICCIONES. El tránsito a Tafí del Valle es intenso en vacaciones.

Según la normativa, los vehículos de gran porte cuentan con un régimen de circulación diferenciado según el día de la semana:

- de lunes a jueves, los camiones pueden transitar libremente por la ruta 307, pero siempre respetando intervalos de frecuencia de cinco minutos entre unidad y unidad.

- de viernes a domingo, la circulación de estos vehículos queda restringida entre las 5 y las 23, para priorizar el flujo del tránsito turístico y reducir puntos de conflicto.

- en el horario nocturno, de 23 a 5, la circulación vuelve a estar permitida, siempre bajo la misma exigencia de intervalos de cinco minutos entre camiones.

- en cuanto a los vehículos como colectivos interurbanos y servicios turísticos, la normativa permite su circulación todos los días, con una frecuencia máxima de 10 minutos entre unidades.

- en tanto, no hay límites para los vehículos comunes particulares.

Desde Vialidad advirtieron que los vehículos que no respeten estas disposiciones serán retenidos en los puestos de control habilitados a lo largo del trayecto, ya que se trata de una restricción de carácter permanente y no estacional. Las autoridades explicaron que las medidas responden a la necesidad de reducir los riesgos asociados a la siniestralidad vial. También atiende a las características del camino (curvas pronunciadas y calzada angosta), con el fin de mejorar la fluidez del tránsito y controlar la circulación a alta velocidad. Mantener esta regulación permitirá mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en los sectores más críticos de este camino, especialmente en temporadas de alta demanda turística.

Temas Vacaciones de verano
