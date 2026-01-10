Secciones
Seguridad

En las villas turísticas: incrementarán los controles viales durante el fin de semana

Los operativos contemplan mayor presencia policial

Hace 2 Hs

La Policía informó que reforzará la presencia de efectivos y controles viales en las principales villas turísticas y balnearios de la provincia durante el fin de semana, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad del tránsito y la tranquilidad de quienes transitan por las rutas y espacios recreativos durante la temporada estival.

El esquema de seguridad fue diagramado por el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, junto al subjefe de Policía, Roque Yñigo, y altos mandos de la fuerza, por pedido del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el gobernador Osvaldo Jaldo.

Según se explicó desde la cartera de Seguridad, los operativos se concentrarán en los accesos de los principales destinos turísticos, como El Cadillal, San Pedro de Colalao, El Mollar y Tafí del Valle, y en los sectores de mayor concurrencia familiar. El despliegue incluirá controles viales sobre rutas y caminos de acceso, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir siniestros, además de intensificar la concientización sobre el consumo de alcohol cero al volante.

