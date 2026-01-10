En las villas turísticas: incrementarán los controles viales durante el fin de semana

Según se explicó desde la cartera de Seguridad, los operativos se concentrarán en los accesos de los principales destinos turísticos, como El Cadillal, San Pedro de Colalao, El Mollar y Tafí del Valle, y en los sectores de mayor concurrencia familiar. El despliegue incluirá controles viales sobre rutas y caminos de acceso, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir siniestros, además de intensificar la concientización sobre el consumo de alcohol cero al volante.