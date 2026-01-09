Claudia Sheinbaum defendió la coordinación con Estados Unidos tras los dichos de Trump sobre los carteles

La nueva ofensiva verbal del mandatario republicano se produjo el jueves por la noche, durante una entrevista con Fox News. Allí afirmó que, tras una serie de bombardeos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico que dejaron más de un centenar de muertos, había llegado el momento de avanzar con ataques terrestres. En ese contexto, sostuvo que “los carteles controlan México” y calificó como “muy triste” la situación del país. Aunque Trump ya había utilizado antes ese argumento, sus declaraciones adquieren mayor peso luego de la reciente operación militar estadounidense en Venezuela.