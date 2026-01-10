Secciones
Cómo limpiar tu parrilla fácilmente y eliminar la grasa sin esfuerzo

La clave para devolverle el brillo a los fierros sin recurrir a productos químicos agresivos se apoya en un elemento esencial: el calor residual. Los detalles.

Hace 1 Hs

Con la llegada del verano y el calor, la parrilla recupera su rol central en las reuniones familiares y con amigos. Ya sea para un asado tradicional o para preparar verduras grilladas, mantenerla en buen estado resulta clave para preservar el sabor de los alimentos. 

Sin embargo, la acumulación de grasa adherida, hollín y restos de cocciones previas suele convertir la limpieza en una tarea engorrosa que muchos postergan, sin advertir que existe un método simple para facilitarla.

La clave para devolverle el brillo a los fierros sin recurrir a productos químicos agresivos se apoya en un elemento esencial: el calor residual. Esperar a que la parrilla se enfríe por completo suele dificultar el trabajo, mientras que actuar cuando la superficie todavía mantiene temperatura permite que la suciedad se desprenda con mayor facilidad. Aprovechar el momento posterior a la cocción, cuando las brasas comienzan a apagarse, reduce notablemente el tiempo y el esfuerzo necesario.

Para aplicar este recurso casero de manera efectiva, alcanza con pasar un cepillo metálico o una bola de papel de diario sobre las varillas calientes y retirar los restos adheridos. El calor ablanda la grasa y facilita que el papel o las cerdas arrastren la suciedad sin exigir un frotado intenso. De este modo, la parrilla queda lista para el próximo encuentro y se evita una limpieza profunda más adelante.

Cuál es el truco para limpiar la parrilla y que quede como nueva

Con el comienzo de 2026 y las altas temperaturas del verano, la parrilla se transforma en el eje de las reuniones sociales. Aun así, enfrentarse a la grasa acumulada y al hollín de asados previos suele representar un obstáculo que muchos eluden. 

El truco más efectivo para este año no depende de productos químicos costosos, sino de aprovechar un recurso natural y lógico que a menudo se pasa por alto: el calor residual de las brasas una vez finalizada la cocción.

La eficacia de este método radica en intervenir cuando la estructura conserva una temperatura media. En lugar de permitir que la grasa se endurezca y se adhiera con fuerza al metal, conviene actuar mientras los restos permanecen blandos. En esas condiciones, la suciedad se desprende con notable facilidad y una tarea que normalmente demanda varios minutos de fregado intenso se resuelve rápidamente y con poco esfuerzo.

Para aplicar este procedimiento de forma correcta, alcanza con utilizar un cepillo de cerdas metálicas o una simple bola de papel de diario. Al frotar el papel sobre los fierros calientes, el carbono y la grasa se transfieren a la celulosa de manera inmediata. Como complemento, muchos parrilleros incorporan el uso de una cebolla cortada a la mitad y sujetada con un tenedor, ya que al pasarla por la rejilla caliente sus ácidos naturales contribuyen a desinfectar la superficie y a eliminar olores persistentes.

Este hábito de limpieza posterior al asado permite que la parrilla quede siempre lista para un encuentro espontáneo y evita la formación de costras que alteran el sabor de los alimentos. Mantener el equipo en buenas condiciones prolonga la vida útil del hierro y garantiza una cocción más higiénica y saludable. Adoptar este gesto simple se presenta como la mejor decisión para quienes disfrutan de la cocina al aire libre y buscan destacarse en cada reunión del nuevo año.

