Cómo limpiar tu parrilla fácilmente y eliminar la grasa sin esfuerzo

Para aplicar este procedimiento de forma correcta, alcanza con utilizar un cepillo de cerdas metálicas o una simple bola de papel de diario. Al frotar el papel sobre los fierros calientes, el carbono y la grasa se transfieren a la celulosa de manera inmediata. Como complemento, muchos parrilleros incorporan el uso de una cebolla cortada a la mitad y sujetada con un tenedor, ya que al pasarla por la rejilla caliente sus ácidos naturales contribuyen a desinfectar la superficie y a eliminar olores persistentes.