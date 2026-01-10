El milagro de "Dios" Villa y una hazaña inolvidable: el día que Atlético venció por primera vez a Boca

El partido

Dentro del estadio, el cemento transpiraba. Faltaban minutos para que arrancara el duelo y en el Monumental no cabía un alfiler. Las tribunas crujían bajo el peso de una multitud que desbordaba las expectativas. El aire se impregnó de olor a tabaco, a choripán y a pólvora. Era una caldera a punto de estallar.



"El estadio estaba llenísimo. Era la cancha de Atlético, sí, pero estaba repleta. Jugar con Boca siempre da una satisfacción grande, uno se siente muy contento por todo lo que pasa alrededor: cómo te apoya el hincha, la gente. Fue una ovación total", recordó Francisco Ruiz, arquero de aquel equipo, en diálogo con este medio.



En el vestuario local, Ruiz se terminaba de ajustar los guantes. Sentía el rugido que bajaba desde las gradas. Sabía que enfrente estaban las estrellas y la historia de Boca. Pero entonces miró a su lado. Clavó la vista en el banco de suplentes y vio sentado, atándose los botines con tranquilidad, al “Negro” Raúl Agüero.



Es que las formaciones ya estaban confirmadas y la abundancia era tal que ese crack no tenía lugar entre los titulares. El local salió con Ruiz bajo los palos; Hugo Moreno, Gabriel Arias, Ángel Guerrero y José "Percha" Bulacio en la defensa; “Kila” Castro, Orlando "Lito" Espeche y Villa en el medio; y Victoriano Dominé, Eduardo Méndez y Jorge Ghiso en el ataque. Víctor Palomba y Agüero esperaban en el banco bajo las órdenes de Juan Eulogio Urriolabeitia. Una certeza golpeó a Ruiz: si Agüero era suplente, era imposible perder.



"Atlético como local, con el equipo que tenía, no tenía problemas. ¡Cuántas cosas lindas nos dejó ese Atlético! Teníamos un mediocampo impresionante: Castro, Palomba y Villa. Para que te des una idea de los jugadores que teníamos: ese día el 'Negro' Agüero fue suplente. Imaginate... santos jugadores que salieron de acá y después tuvieron la suerte de jugar afuera”, rememoró el "Negro" Ruiz.



El árbitro pitó y se desató la batalla. Boca intentó imponer condiciones. En los primeros minutos fue mejor: Mouzo y Miguel Nicolau levantaron una pared en el fondo, y Darío Felman se mostró intratable. A los 25 minutos, la jerarquía golpeó: Marcelo Trobbiani habilitó a Sánchez que picó al vacío; Arias y Ruiz salieron al cruce, pero el delantero, con un giro de media vuelta, estampó el 1-0.



El DT de Atlético no dudó. A los 30 minutos, mandó a la cancha al “Negro” Agüero en lugar de Méndez. Su ingreso cambió la ecuación del partido. Atlético se aferró al juego con uñas y dientes, y comenzó a empujar.