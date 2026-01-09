Trump dijo que los carteles “controlan México” y anticipó una nueva fase de ataques terrestres contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a utilizar el discurso sobre la lucha contra el narcotráfico para sustentar ataques militares.
El mandatario aseguró haber desarticulado a una de las mayores redes de tráfico de drogas del mundo, tras la detención de Nicolás Maduro en una operación militar sorpresiva realizada en Venezuela. En una entrevista con la cadena conservadora Fox News, Trump afirmó que su gobierno logró frenar “el 97% de las drogas que ingresan por vía marítima”.
En esa línea, anticipó que la próxima etapa de su estrategia se enfocará en el control terrestre. Sin embargo, el mandatario no precisó cómo se instrumentarán esas acciones ni en qué territorios se llevarían a cabo.
El jefe de la Casa Blanca evitó aclarar si sus declaraciones implican nuevas incursiones en Venezuela o eventuales operaciones militares en México. De todos modos, sugirió: “En lo que respecta a los carteles, ellos controlan México”, sostuvo, sin detallar si esa afirmación supone la posibilidad de ataques en suelo mexicano.
Trump describió la situación del país vecino como “muy triste” y atribuyó a los carteles un elevado número de muertes anuales, consignaron medios internacionales, como el diario "El País" en su sección México.
“Tenemos que hacer algo”, dijo Trump al programa de televisión “Fox and Friends”, según la cadena CNN.
Trump suele utilizar esas cifras para referirse a los fallecimientos por sobredosis en Estados Unidos, en su mayoría vinculados al consumo de fentanilo y otros opioides, sustancias que se producen principalmente en México a partir de insumos químicos importados desde China.
La ofensiva estadounidense contra el narcotráfico se intensificó en los últimos meses. Durante el verano boreal, Washington lanzó la operación Lanza del Sur y desplegó un importante contingente militar frente a las costas venezolanas, con más de 14.000 efectivos y una flota de buques de guerra, el mayor despliegue regional en décadas.
Desde septiembre, fuerzas estadounidenses bombardearon cerca de treinta embarcaciones identificadas como presuntas narcolanchas en el Caribe y el océano Pacífico. Según la información difundida, esas acciones, realizadas sin orden judicial ni aval del Congreso, provocaron la muerte de más de 110 personas.
El pasado sábado, el ejército de Estados Unidos llevó adelante una operación relámpago en Caracas que culminó con la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.
Durante la entrevista, Trump también reveló que la próxima semana podría reunirse en Washington con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Al ser consultado sobre la posibilidad de compartir con ella el Premio Nobel de la Paz que recibió en noviembre, el mandatario respondió que sería “un gran honor” y dejó entrever su malestar por no haber sido distinguido con ese galardón, al que aspira abiertamente.
El presidente estadounidense, abstemio y crítico histórico de las drogas tras la muerte de su hermano por alcoholismo, subrayó el impacto devastador del narcotráfico en las familias. “Hemos hecho un gran trabajo y lo estamos reduciendo”, afirmó, al asegurar que las cifras de muertes están bajando, al igual que lo que describió como un mayor control fronterizo.
Aunque no especificó a qué frontera se refería, sus declaraciones apuntaron a la línea divisoria con México. Trump sostuvo que durante años fue “un desastre total” y afirmó que actualmente se encuentra “prácticamente cerrada”, con una fuerte reducción del ingreso irregular de personas.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con llamados a la “colaboración” y la “comunicación”, al tiempo que reclamó una “responsabilidad compartida” en la lucha contra el narcotráfico, en particular en lo referido al tráfico de armas hacia territorio mexicano. Además, la Cancillería reiteró la necesidad de respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.