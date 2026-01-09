Trump dijo que los carteles “controlan México” y anticipó una nueva fase de ataques terrestres contra el narcotráfico

Durante la entrevista, Trump también reveló que la próxima semana podría reunirse en Washington con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Al ser consultado sobre la posibilidad de compartir con ella el Premio Nobel de la Paz que recibió en noviembre, el mandatario respondió que sería “un gran honor” y dejó entrever su malestar por no haber sido distinguido con ese galardón, al que aspira abiertamente.