El show del futuro ya es presente: robots protagonizan combates de lucha libre en Las Vegas

El avance de la tecnología llegó al cuadrilátero con la primera liga de peleas. El evento se llevó a cabo en la feria Consumer Electronics Show.

Hace 2 Hs

En la era de la revolución mecánica, una vez más la robotización busca reemplazar las actividades humanas redefiniendo el concepto de combate a través de la  primera liga de peleas de robots en tiempo real del mundo.

Como cada año, el epicentro es la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos en el marco de la feria Consumer Electronics Show (CES). La emblemática Arena BattleBots se convirtió en un coliseo de alta tecnología y dio lugar a la presentación del espectáculo: Consumer Electronics Shoe, un show que apunta al entretenimiento pero también refleja una realidad inquietante, el avance de la robótica hacia terrenos que sólo estaban reservados al ser humano.

El ambicioso proyecto fue fundado por el matrimonio de emprendedores Vitaly y Xenia Bulatov, quienes apuestan a la idea de demostrar que las máquinas, al igual que los seres humanos, también pueden tener habilidades físicas y expresivas. Para ellos esta invención es superior a las artes marciales mixtas tradicionales y sobre todo, es el  futuro del deporte en la era digital. “Es el deporte definitivo”, afirma Bulatov.

Lucha libre de Robots. Captura de vídeo. Lucha libre de Robots. Captura de vídeo.

¿Cómo funcionan los humanoides?

En el cuadrilátero los robots parecían boxeadores reales, tenían una estatura similar a la de un chico y se movían con una mezcla de rigidez y potencia. Caían, se levantaban y volvían a atacar con piñas y patadas bajo la mirada de un árbitro humano que les hablaba como si comprendieran órdenes y advertencias. El ritual del combate con sus reglas era el mismo; solo cambiaban los protagonistas.

Los pilotos no emplearon controles convencionales, sino una combinación de cámaras de alta resolución y sensores de movimiento similares a los de Nintendo. Cada gesto del operador -un golpe, un agarre- es traducido casi de manera idéntica por el robot en el ring. Así, el cuerpo humano funciona como molde y referencia, mientras la máquina ejecuta la acción, poniendo en cuestión quién es realmente el que pelea.

Los combates se disputan en tres rondas de 90 segundos y el sistema de puntuación premia la agresividad y el control,dos puntos por caída y uno por victoria por conteo de golpes.

Más allá del espectáculo, la UFB funciona como una vidriera de lo que viene. Si los robots ya pueden boxear, caer, levantarse y pelear para el disfrute de una multitud, la pregunta inevitables es si estamos ante un simple show tecnológico o frente a un futuro que busca reemplazar al ser humano incluso en terrenos donde el cuerpo, el riesgo y la emoción parecían irremplazables.

