El show del futuro ya es presente: robots protagonizan combates de lucha libre en Las Vegas

En el cuadrilátero los robots parecían boxeadores reales, tenían una estatura similar a la de un chico y se movían con una mezcla de rigidez y potencia. Caían, se levantaban y volvían a atacar con piñas y patadas bajo la mirada de un árbitro humano que les hablaba como si comprendieran órdenes y advertencias. El ritual del combate con sus reglas era el mismo; solo cambiaban los protagonistas.