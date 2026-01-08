Tarta de coco sin harina, sin azúcar y alta en proteínas en solo cuatro pasos

Las nuevas recetas sin harina y sin azúcar rompieron uno de los mitos más antiguos en relación a las dietas. ¿Quién dijo que los regímenes especiales eran feos y aburridos? Esta deliciosa tarta de coco sin harina y sin azúcar es un postre ideal para quienes quieren perder peso o alimentarse de una forma saludable. Es un ejemplo de que no hace falta abandonar las comidas ricas para lograr un objetivo sano.
Por los ingredientes que lleva, esta tarta es baja en contenido calórico y tiene un buen nivel de proteínas porque se prepara con ricota o yogur natural. Además, su ingrediente principal es el coco, una fruta rica en potasio, selenio, calcio y magnesio con buena relación omega-3/omega-6 que fortalece la salud ósea. También el coco ayuda al sistema inmune y a la recuperación física tras el ejercicio.
Tarta de coco sin harina y sin azúcar
La influencer de bienestar y cocina antiinflamatoria, Eve –de @evecocina en TikTok–, compartió su receta de este postre saludable. Para prepararla se necesitan:
- 150 gramos de ricota, yogur natural sin azúcar o queso crema firme
- ½ taza de coco
- 2 huevos grandes
- 2 cucharaditas de endulzante a elección
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Esencia de vainilla o canela
- También se utilizará un molde de 12 a 14 centímetros apto para horno o air fryer.
Paso a paso
1. Mezclar todos los ingredientes en un recipiente para que se integren correctamente hasta que se forme una pasta cremosa. En caso de que no te guste la ricota, podés utilizar cualquier otra de las opciones indicadas para reemplazarla y que tenga un sabor más agradable.
2. Pasar la mezcla al molde previamente engrasado o con una base de papel vegetal en caso de que sea de aluminio.
3. Llevar a la air fryer durante 15 minutos a 180 °C o al horno durante 20 a 25 minutos a 170 °C hasta que se pinche con un cuchillo y salga seco.
4. Decorar con coco rallado por encima una vez que esté listo.