Tarta de coco sin harina, sin azúcar y alta en proteínas en solo cuatro pasos

Las nuevas recetas sin harina y sin azúcar rompieron uno de los mitos más antiguos en relación a las dietas. ¿Quién dijo que los regímenes especiales eran feos y aburridos? Esta deliciosa tarta de coco sin harina y sin azúcar es un postre ideal para quienes quieren perder peso o alimentarse de una forma saludable. Es un ejemplo de que no hace falta abandonar las comidas ricas para lograr un objetivo sano.