Secciones
CulturaMúsica

Cómo postularse para dirigir el Coro Estable de Tucumán: requisitos y fecha límite

La convocatoria del Ente Cultural de Tucumán apunta a profesionales con formación y experiencia coral que quieran dirigir uno de los cuerpos estables más importantes de la provincia.

CONVOCATORIA. El Ente Cultural busca perfiles con formación y experiencia para dirigir el Coro Estable en 2026. CONVOCATORIA. El Ente Cultural busca perfiles con formación y experiencia para dirigir el Coro Estable en 2026. / ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
Hace 2 Hs

El Ente Cultural de Tucumán abrió una nueva convocatoria destinada a directoras y directores corales interesados en conducir el Coro Estable de la Provincia durante la temporada 2026. La búsqueda apunta a perfiles con formación sólida, experiencia comprobable y trayectoria dentro del ámbito musical.

Según informaron desde el organismo, el proceso de selección se centrará en los antecedentes profesionales de cada postulante y en su recorrido dentro del campo coral y operístico.

El Coro Estable cumple un rol clave dentro de la escena cultural local, con participación en producciones líricas, conciertos y actividades institucionales. Por eso, la elección de su dirección artística representa un paso importante para definir la propuesta musical del año.

Requisitos principales

El proceso está dirigido exclusivamente a profesionales con estudios formales en música. Para postular, se tendrá en cuenta:

- Título en Dirección Coral.

- Formación especializada vinculada al campo vocal y coral.

- Experiencia comprobada como director o directora de coros.

- Trayectoria dentro del ámbito operístico y coral.

Estos criterios apuntan a garantizar que la persona seleccionada cuente con las competencias necesarias para liderar ensayos, propuestas artísticas y el trabajo cotidiano del cuerpo estable.

Cómo postular

Las y los interesados deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico hasta el 25 de enero de 2026. El envío debe realizarse a musicaydanza@culturadetucuman.gob.ar, con el asunto “Dirección Coro Estable” para que la postulación sea correctamente identificada.

Desde el Ente Cultural recordaron la importancia de presentar un CV actualizado y ordenado, que permita evaluar de manera clara la formación, los proyectos dirigidos y la experiencia acumulada. También sugieren evitar adjuntar materiales innecesarios para agilizar la revisión.

Aunque se trata de un cargo de alta responsabilidad, esta convocatoria también abre la puerta a profesionales jóvenes que ya cuenten con trayectoria inicial en el ambiente coral. La experiencia previa, sumada a la formación específica, será clave para avanzar en la selección.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánEnte CulturalEnte Cultural de TucumánWhatsAppJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz

Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz

Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

Grilla de recitales para este 2026: las leyendas del rock son argentinas por adopción

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Recitales de artistas tucumanos desde la mañana a la noche

Recitales de artistas tucumanos desde la mañana a la noche

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
5

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán
6

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Más Noticias
Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

Festival del Pesebre en Río Seco y música popular en las peñas de la Capital

Festival del Pesebre en Río Seco y música popular en las peñas de la Capital

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Comentarios