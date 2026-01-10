Cómo postularse para dirigir el Coro Estable de Tucumán: requisitos y fecha límite

El Ente Cultural de Tucumán abrió una nueva convocatoria destinada a directoras y directores corales interesados en conducir el Coro Estable de la Provincia durante la temporada 2026. La búsqueda apunta a perfiles con formación sólida, experiencia comprobable y trayectoria dentro del ámbito musical.
Según informaron desde el organismo, el proceso de selección se centrará en los antecedentes profesionales de cada postulante y en su recorrido dentro del campo coral y operístico.
El Coro Estable cumple un rol clave dentro de la escena cultural local, con participación en producciones líricas, conciertos y actividades institucionales. Por eso, la elección de su dirección artística representa un paso importante para definir la propuesta musical del año.
Requisitos principales
El proceso está dirigido exclusivamente a profesionales con estudios formales en música. Para postular, se tendrá en cuenta:
- Título en Dirección Coral.
- Formación especializada vinculada al campo vocal y coral.
- Experiencia comprobada como director o directora de coros.
- Trayectoria dentro del ámbito operístico y coral.
Estos criterios apuntan a garantizar que la persona seleccionada cuente con las competencias necesarias para liderar ensayos, propuestas artísticas y el trabajo cotidiano del cuerpo estable.
Cómo postular
Las y los interesados deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico hasta el 25 de enero de 2026. El envío debe realizarse a musicaydanza@culturadetucuman.gob.ar, con el asunto “Dirección Coro Estable” para que la postulación sea correctamente identificada.
Desde el Ente Cultural recordaron la importancia de presentar un CV actualizado y ordenado, que permita evaluar de manera clara la formación, los proyectos dirigidos y la experiencia acumulada. También sugieren evitar adjuntar materiales innecesarios para agilizar la revisión.
Aunque se trata de un cargo de alta responsabilidad, esta convocatoria también abre la puerta a profesionales jóvenes que ya cuenten con trayectoria inicial en el ambiente coral. La experiencia previa, sumada a la formación específica, será clave para avanzar en la selección.