Vacaciones 2026: tres destinos ideales para descansar y gastar poco en Argentina

En un contexto donde planificar vacaciones implica cuidar cada peso, cada vez más viajeros buscan destinos que combinen descanso, belleza natural y precios accesibles. En Argentina, lejos de los centros turísticos masivos, existen lugares que conservan la calma, ofrecen buenas propuestas gastronómicas y permiten disfrutar sin gastar de más.
Playas de río, pueblos con identidad propia y paisajes que invitan a bajar el ritmo aparecen como alternativas ideales para una escapada económica. A continuación, tres destinos argentinos que se destacan por su tranquilidad, sus costos moderados y la posibilidad de vivir unas vacaciones relajadas, sin resignar experiencias ni comodidad.
Vacaciones sin estrés: tres destinos argentinos tranquilos y económicos
Viajar con tranquilidad, buena infraestructura y precios accesibles es una de las principales prioridades a la hora de elegir un destino para descansar. En distintas regiones del país, existen localidades que combinan paisajes agradables, ritmo pausado y propuestas pensadas para quienes buscan relajarse sin gastar de más. Las opciones son las siguientes:
Chacras de Coria y Luján de Cuyo (Mendoza)
A pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza, Chacras de Coria y Luján de Cuyo se destacan como una opción atractiva para jubilados que buscan tranquilidad, buena gastronomía y paisajes imponentes. Rodeadas de viñedos y con vistas a la Cordillera de los Andes, ofrecen un ambiente seguro y apacible, con propuestas para disfrutar sin apuro, como bodegas, restaurantes y cafés.
La cercanía con la capital mendocina facilita el acceso a servicios médicos y comerciales, sin resignar calma. Los alojamientos en la zona oscilan entre $290 y $300 mil pesos por cinco noches para dos personas.
Las Grutas (Río Negro)
Fuera del verano, Las Grutas muestra otra cara. Entre marzo, abril y la primavera, este balneario patagónico ofrece playas extensas, mayor calma y precios más convenientes. En esos meses, la ciudad reduce notablemente su movimiento turístico y recupera un ritmo sereno, ideal para el descanso.
Las caminatas por la costanera, los paseos al atardecer y el contacto con el mar se vuelven los grandes protagonistas. Además, cuenta con buena infraestructura urbana, servicios de salud y alojamientos adecuados para estadías prolongadas. Un hospedaje por cinco noches para dos adultos ronda los $390 mil pesos, con variaciones según comodidades y ubicación.
Villa General Belgrano (Córdoba)
En pleno Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano se consolida como un destino muy elegido por adultos mayores que priorizan el descanso y el contacto con la naturaleza. Su impronta centroeuropea, las calles cuidadas y el paisaje serrano generan un entorno propicio para relajarse.
El ritmo tranquilo del pueblo permite recorrerlo a pie y elegir entre una amplia oferta de alojamientos confortables, muchos pensados especialmente para un público adulto.
La propuesta se completa con casas de té, restaurantes tradicionales, ferias artesanales y caminatas suaves junto al arroyo, además de actividades culturales durante todo el año. En cuanto a los valores, una estadía de cinco noches para dos adultos cuesta entre $250 y $300 mil pesos, según Booking.com.