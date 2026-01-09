Vacaciones 2026: tres destinos ideales para descansar y gastar poco en Argentina

A pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza, Chacras de Coria y Luján de Cuyo se destacan como una opción atractiva para jubilados que buscan tranquilidad, buena gastronomía y paisajes imponentes. Rodeadas de viñedos y con vistas a la Cordillera de los Andes, ofrecen un ambiente seguro y apacible, con propuestas para disfrutar sin apuro, como bodegas, restaurantes y cafés.