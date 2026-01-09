“La invitación no debió darse”: la explicación oficial tras el insólito partido en el W35 de Nairobi

Según detalló Tennis Kenya, Abdelkader fue la única tenista que solicitó formalmente una invitación y la plaza quedó disponible a último momento tras la baja de otra jugadora. “La decisión se tomó basándose en la información proporcionada y con el objetivo de mantener un cuadro completo y equilibrado, a la vez que se apoya el desarrollo del tenis en África”, señalaron desde la federación.