“La invitación no debió darse”: la explicación oficial tras el insólito partido en el W35 de Nairobi

La polémica por el insólito partido disputado en el torneo W35 de Nairobi sumó un nuevo capítulo. La Federación Keniana de Tenis, Tennis Kenya, difundió un comunicado oficial para explicar la inclusión de la egipcia Hajar Abdelkader en el cuadro principal mediante una invitación (wild card), luego de que su actuación se volviera viral por el paupérrimo nivel exhibido en cancha.
Los videos que circularon en redes sociales generaron estupor: la jugadora mostró dificultades básicas para ejecutar golpes, cometer errores de ubicación y hasta confundir el lado del saque. La repercusión fue inmediata y obligó a la organización a dar explicaciones públicas.
Según detalló Tennis Kenya, Abdelkader fue la única tenista que solicitó formalmente una invitación y la plaza quedó disponible a último momento tras la baja de otra jugadora. “La decisión se tomó basándose en la información proporcionada y con el objetivo de mantener un cuadro completo y equilibrado, a la vez que se apoya el desarrollo del tenis en África”, señalaron desde la federación.
Sin embargo, el comunicado incluyó una fuerte autocrítica institucional. “Tennis Kenya reconoce que esta invitación no debería haberse otorgado. La federación ha tomado nota de esta experiencia y se asegurará de que un hecho tan excepcional no vuelva a ocurrir”, admitieron, marcando distancia con la decisión tomada.
Un partido que expuso el error
El episodio ocurrió en la primera ronda del certamen, donde Abdelkader enfrentó a la alemana Lorena Schaedel. El resultado fue contundente y poco habitual incluso para el circuito profesional: 6-0 y 6-0 en apenas minutos de juego, con una estadística alarmante que incluyó 20 dobles faltas y solo tres puntos ganados por errores no forzados de su rival.
Desde la organización aclararon que la jugadora había declarado contar con “experiencia competitiva adecuada” y que las wild cards se otorgan priorizando el desarrollo regional. Además, informaron que tanto Tennis Kenya como la ITF se pusieron en contacto con ambas tenistas para ofrecerles apoyo, ante la magnitud de la exposición mediática del caso.