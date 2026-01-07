Secciones
DeportesTenis

No sabía sacar, no sabía las reglas y jugó un torneo oficial de tenis

El desarrollo del juego llamó mucho más la atención que el marcador final, y no tardó en generar sorpresa y desconcierto.

BOCHORNO. La protagonista de esta historia participa del torneo gracias a una invitación. BOCHORNO. La protagonista de esta historia participa del torneo gracias a una invitación.
Hace 2 Hs

Un partido disputado en la capital de Kenia se convirtió en uno de los episodios más extraños y controversiales del tenis profesional. En la primera ronda del W35 de Nairobi, la alemana Lorena Schaedel derrotó por un doble 6-0 y en apenas 37 minutos a la egipcia Hajar Abdelkader, que apenas consiguió tres puntos en todo el encuentro.

Las estadísticas del cruce resultan tan contundentes como desconcertantes. Schaedel ganó los 12 games del partido y sólo perdió tres puntos, todos por errores propios: dos dobles faltas y un drive largo luego de que su rival lograra devolver un saque.

Del otro lado, el contraste fue absoluto. Abdelkader cometió 20 dobles faltas, registró un 8% de efectividad en el primer saque y un 9% en el segundo. En varios pasajes del partido, mostró un evidente desconocimiento de las reglas básicas: no sabía desde qué lado debía sacar ni dónde pararse para recibir el servicio. Todo el encuentro fue arbitrado y transmitido por los canales oficiales de la ITF.

PAPELÓN. Los errores que se ven en el video son impropios de una participante de torneos profesionales PAPELÓN. Los errores que se ven en el video son impropios de una participante de torneos profesionales

Schaedel, de 24 años, ocupa actualmente el puesto 1026 del ranking WTA con 18 puntos y figura 403ª en el ranking ITF. Su mejor registro en ese circuito fue el puesto 93°, alcanzado a mediados del año pasado, aunque todavía no conquistó títulos profesionales ni en singles ni en dobles.

El foco de la polémica, sin embargo, estuvo puesto en Abdelkader. Según los registros oficiales, la jugadora egipcia tiene 21 años y no cuenta con antecedentes competitivos documentados. Accedió al cuadro principal del torneo a través de un wild card, una invitación cuya concesión despertó múltiples cuestionamientos debido a su notoria falta de experiencia.

La actuación de la egipcia desató una ola de reacciones en redes sociales y medios especializados. “La egipcia Hajar Abdelkader jugaba, visiblemente, por primera vez en su vida al tenis. 0 y 0. Tres puntos ganados”, publicó la cuenta Tennis Legende. En la misma línea, Cancha Central calificó el episodio como “un papelón” y remarcó las 20 dobles faltas cometidas.

Hasta el momento, ni la organización del torneo, ni la ITF, ni las jugadoras involucradas emitieron comunicados para explicar lo ocurrido o justificar la participación de Abdelkader. Tampoco se aclaró si la invitación respondió a una estrategia de promoción o marketing, por lo que el episodio sigue alimentando el debate en el mundo del tenis.

Temas Kenia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
1

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
2

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital
3

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán
4

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
5

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
6

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Más Noticias
Pupi Ferreyra fue presentado en San Martín, pero volvió a Rosario Central: ¿cuáles fueron los motivos?

"Pupi" Ferreyra fue presentado en San Martín, pero volvió a Rosario Central: ¿cuáles fueron los motivos?

Un elogio que recorrió el mundo: el número uno del ajedrez se rindió ante Faustino Oro y lo comparó con Lionel Messi

Un elogio que recorrió el mundo: el número uno del ajedrez se rindió ante Faustino Oro y lo comparó con Lionel Messi

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Comentarios