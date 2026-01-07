No sabía sacar, no sabía las reglas y jugó un torneo oficial de tenis

Del otro lado, el contraste fue absoluto. Abdelkader cometió 20 dobles faltas, registró un 8% de efectividad en el primer saque y un 9% en el segundo. En varios pasajes del partido, mostró un evidente desconocimiento de las reglas básicas: no sabía desde qué lado debía sacar ni dónde pararse para recibir el servicio. Todo el encuentro fue arbitrado y transmitido por los canales oficiales de la ITF.