No sabía sacar, no sabía las reglas y jugó un torneo oficial de tenis

Un partido disputado en la capital de Kenia se convirtió en uno de los episodios más extraños y controversiales del tenis profesional. En la primera ronda del W35 de Nairobi, la alemana Lorena Schaedel derrotó por un doble 6-0 y en apenas 37 minutos a la egipcia Hajar Abdelkader, que apenas consiguió tres puntos en todo el encuentro.
Las estadísticas del cruce resultan tan contundentes como desconcertantes. Schaedel ganó los 12 games del partido y sólo perdió tres puntos, todos por errores propios: dos dobles faltas y un drive largo luego de que su rival lograra devolver un saque.
Del otro lado, el contraste fue absoluto. Abdelkader cometió 20 dobles faltas, registró un 8% de efectividad en el primer saque y un 9% en el segundo. En varios pasajes del partido, mostró un evidente desconocimiento de las reglas básicas: no sabía desde qué lado debía sacar ni dónde pararse para recibir el servicio. Todo el encuentro fue arbitrado y transmitido por los canales oficiales de la ITF.
Schaedel, de 24 años, ocupa actualmente el puesto 1026 del ranking WTA con 18 puntos y figura 403ª en el ranking ITF. Su mejor registro en ese circuito fue el puesto 93°, alcanzado a mediados del año pasado, aunque todavía no conquistó títulos profesionales ni en singles ni en dobles.
El foco de la polémica, sin embargo, estuvo puesto en Abdelkader. Según los registros oficiales, la jugadora egipcia tiene 21 años y no cuenta con antecedentes competitivos documentados. Accedió al cuadro principal del torneo a través de un wild card, una invitación cuya concesión despertó múltiples cuestionamientos debido a su notoria falta de experiencia.
La actuación de la egipcia desató una ola de reacciones en redes sociales y medios especializados. “La egipcia Hajar Abdelkader jugaba, visiblemente, por primera vez en su vida al tenis. 0 y 0. Tres puntos ganados”, publicó la cuenta Tennis Legende. En la misma línea, Cancha Central calificó el episodio como “un papelón” y remarcó las 20 dobles faltas cometidas.
Hasta el momento, ni la organización del torneo, ni la ITF, ni las jugadoras involucradas emitieron comunicados para explicar lo ocurrido o justificar la participación de Abdelkader. Tampoco se aclaró si la invitación respondió a una estrategia de promoción o marketing, por lo que el episodio sigue alimentando el debate en el mundo del tenis.