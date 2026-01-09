Trump confirmó que Corina Machado viajará a Washington y que la recibirá en la Casa Blanca

En la misma entrevista, Trump se refirió con dureza al ex presidente venezolano Nicolás Maduro y afirmó que su captura “no fue una decisión difícil”. Lo acusó de estar vinculado con el narcotráfico y de provocar graves daños tanto dentro como fuera de Venezuela. “Los demócratas lo querían, los republicanos lo querían, y nadie tenía lo necesario para atraparlo o no quería hacerlo”, sostuvo, al señalar que existía consenso político en Washington.