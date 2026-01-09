Trump confirmó que Corina Machado viajará a Washington y que la recibirá en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajará a Washington la próxima semana, y aseguró que espera reunirse con ella durante su estadía en el país norteamericano.
“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy deseando saludarla”, expresó Trump en una entrevista con el periodista Sean Hannity, en el canal Fox News, donde además la definió como “una persona muy agradable”.
Días atrás, Machado había manifestado en una entrevista con la misma emisora que le gustaría entregar el Nobel de la Paz a Trump, en reconocimiento a su esfuerzo por devolver la democracia a Venezuela. Consultado sobre esa posibilidad, el mandatario respondió: “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”.
En la misma entrevista, Trump se refirió con dureza al ex presidente venezolano Nicolás Maduro y afirmó que su captura “no fue una decisión difícil”. Lo acusó de estar vinculado con el narcotráfico y de provocar graves daños tanto dentro como fuera de Venezuela. “Los demócratas lo querían, los republicanos lo querían, y nadie tenía lo necesario para atraparlo o no quería hacerlo”, sostuvo, al señalar que existía consenso político en Washington.
El mandatario estadounidense afirmó además que Maduro “mató a mucha gente” y permitió la salida de personas peligrosas hacia Estados Unidos. Según Trump, el venezolano “vació sus prisiones” y también “sus instituciones mentales y manicomios”, lo que habría facilitado la llegada de individuos violentos al país norteamericano.
Trump responsabilizó al régimen venezolano por el narcotráfico hacia Estados Unidos y aseguró que muchas de las embarcaciones interceptadas con droga provenían de Venezuela. “Había muchos barcos y mucha droga. Ahora casi no hay barcos”, afirmó, al sostener que su administración logró eliminar el 97% de las drogas que ingresaban por vía marítima.
En ese contexto, anunció que su gobierno intensificará las acciones contra el tráfico de drogas por tierra, especialmente contra los cárteles, a los que acusó de controlar amplias zonas de México. “Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, expresó.
El presidente estadounidense vinculó el narcotráfico con la crisis de salud pública en Estados Unidos y afirmó que entre 250.000 y 300.000 personas mueren cada año por consumo de drogas. “Son familias devastadas”, señaló, aunque aseguró que los índices comienzan a descender, al igual que el flujo migratorio en la frontera sur, que calificó como “un desastre total” antes de su gestión.
Consultado sobre su objetivo final respecto de la gobernabilidad de Venezuela, Trump sostuvo que su administración ya observa resultados concretos, como la liberación de prisioneros políticos. “Prisioneros que nadie pensó que volverían a ver están siendo liberados. En muchos casos entiendo que son buenas personas”, afirmó, y agregó que Estados Unidos trabajará con ellos y con los líderes del país.
Trump también reveló que su gobierno tomó control de un buque ruso que operaba en Venezuela y que actualmente administra la descarga y comercialización de petróleo. “Estamos tomando miles y miles de dólares en petróleo, serán cientos de miles de millones de dólares, incluso billones”, aseguró.
Finalmente, sostuvo que Estados Unidos seguirá involucrado en Venezuela “hasta que el país se enderece” y adelantó que su administración se reunirá en la Casa Blanca con los principales ejecutivos petroleros del mundo. Según Trump, las 14 empresas más importantes del sector planean invertir al menos U$S 100.000 millones para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana. “Es un petróleo increíble, con una calidad y una cantidad increíbles”, concluyó.