Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz

Comenzó a tocar la trompeta a los seis años, en su casa del barrio de La Boca y se hizo profesional con sólo 14 años. Fue parte del quinteto del Gato Barbieri y de la Georgians Jazz Band y actuó junto a Ray Charles, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Wynton Marsalis. Los discos que grabó en los años 80 con el sello Melopea, de Lito Nebbia, pasaron a ser clásicos de la interpretación y materia de estudio.