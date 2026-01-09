Secciones
Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz
Murió Fats Fernández, la gran trompeta del jazz
Hace 1 Hs

La trompeta argentina enmudeció con la muerte de Roberto Fats Fernández, una de las figuras más respetadas del jazz y referente indiscutido de la música popular urbana, quien falleció el miércoles a los 88 años.

Durante cinco décadas, el músico desarrolló una de las más importantes trayectorias dentro del género, al que aportó su talento y versatilidad, para convertirse en referente de sucesivas generaciones.

Comenzó a tocar la trompeta a los seis años, en su casa del barrio de La Boca y se hizo profesional con sólo 14 años. Fue parte del quinteto del Gato Barbieri y de la Georgians Jazz Band y actuó junto a Ray Charles, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Wynton Marsalis. Los discos que grabó en los años 80 con el sello Melopea, de Lito Nebbia, pasaron a ser clásicos de la interpretación y materia de estudio.

