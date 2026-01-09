Casación rechazó los planteos de Cristina Fernández

Además de las limitaciones físicas, la defensa de Fernández de Kirchner cuestionó el régimen de visitas que rige sobre su domicilio. La ex presidenta solicitó que allegados recurrentes, como el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, no tengan que pedir autorización judicial previa para ingresar. Asimismo, el planteo incluía un pedido para que no se limitara ni la cantidad de personas ni la frecuencia de los encuentros en su residencia.