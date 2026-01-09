El Senado de EEUU intenta frenar la acción militar en Venezuela

Trump, en “The new yorker”

La revista The New Yorker anticipó ayer la portada de su próxima edición del 19, la que se convirtió en el contenido más compartido del día en redes sociales. La ilustración, diseñada por el artista Barry Blitt y titulada “Guzzler” (Tragón), muestra al presidente Donald Trump bebiendo petróleo de un barril, ignorando el caos de fuego que lo rodea. La imagen resume la visión crítica de la publicación sobre la reciente operación militar en Venezuela, que incluyó bombardeos a puntos estratégicos y la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La revista sugiere que el acceso a las vastas reservas de crudo venezolano fue un motor central de la incursión armada.



