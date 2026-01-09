Petro y Trump combatirán a la guerrilla ELN

Hicieron las paces, después de un tenso cruce por el “caso Venezuela”. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par estadounidense Donald Trump acordaron realizar “acciones conjuntas” para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, informó el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti. Tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia, Petro y Trump bajaron el tono en una llamada telefónica el miércoles por la noche, la primera entre ambos mandatarios. Tras el ataque a la capital venezolana, Trump sugirió que el próximo en la lista podría ser Petro y le advirtió que debía “cuidarse el trasero”, al tiempo que manifestó que no le disgustaba la idea de una intervención militar en Colombia. El líder sudamericano respondió con varias declaraciones en X.