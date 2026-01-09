Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

Tanto la producción fabril como la construcción se enfriaron en el penúltimo mes de 2025. Ambos indicadores mostraron resultados desfavorables para el fin de año. En base a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el sector industrial registró su quinto mes consecutivo en caída, mientras que la construcción obtuvo su segundo mes en el año con un resultado poco alentador.