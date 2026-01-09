Caídas de la producción fabril y de la construcción durante noviembre

El sector industrial y la construcción cerraron noviembre con resultados negativos. Para el primer caso, el descenso ha sido de casi un 9% en la medición interanual, reflejando la tendencia en caída consolidada; para el segundo caso, es la segunda vez que cierra en terreno negativo, tras haber caído 4,7% contra noviembre de 2024.
Tanto la producción fabril como la construcción se enfriaron en el penúltimo mes de 2025. Ambos indicadores mostraron resultados desfavorables para el fin de año. En base a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el sector industrial registró su quinto mes consecutivo en caída, mientras que la construcción obtuvo su segundo mes en el año con un resultado poco alentador.
En noviembre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2024. Comparado con octubre, el IPI manufacturero cayó 0,6%.
Sin embargo, los meses que sí cerró en alza (desde enero hasta junio) parecen haber tenido más influencia al momento de medir el acumulado del año: subió 2% respecto a igual período de 2024.
Con esta nueva caída, registra el quinto mes del año consecutivo en caída: julio (0,8%), agosto (4,3%), septiembre (0,5%), octubre (2,8%) y noviembre (8,7%).
En cuanto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), volvió a registrar un mal desempeño como ya había sucedido en enero (1,4%).
En particular, cayó 4,7% interanual y 4,1% mensual. En el período enero-noviembre mostró un aumento del 6,6%, explicado por el buen desempeño que sostuvo durante el resto de los meses.
Con relación a igual mes del 2024, cinco de los trece insumos para la construcción subieron en noviembre: artículos sanitarios de cerámica, hormigón elaborado, asfalto, hierro redondo y aceros para la construcción y resto.
Mientras que cemento portland, mosaicos graníticos y calcáreos, pinturas para construcción, cales, placas de yeso, pisos y revestimientos cerámicos, yeso y ladrillos huecos cayeron en la medición interanual.