La construcción cayó 4,1% en noviembre y marcó su peor desempeño en más de un año

La construcción volvió a mostrar señales de debilidad en noviembre, al registrar una caída del 4,1% desestacionalizado y alcanzar su peor nivel en más de un año. Así lo reflejó el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que extendió el retroceso iniciado en octubre.
Se trata del resultado más adverso desde octubre de 2024, cuando el sector había sufrido una contracción del 5,1%. En la comparación interanual, la actividad también mostró un desempeño negativo, con una baja del 4,7% respecto del mismo mes del año pasado. No obstante, el acumulado de 2025 exhibe una variación positiva del 6,6%, a la espera de los datos correspondientes a diciembre.
Pese a la caída en la actividad general, algunos indicadores presentaron una evolución favorable. La cantidad de puestos de trabajo en el sector registró una suba interanual del 3,5% y alcanzó los 392.130 trabajadores. En tanto, las superficies autorizadas por los permisos de edificación crecieron 4,1% interanual, totalizando 1.601.008 metros cuadrados.
En relación con el consumo aparente de insumos para la construcción, los datos se mantuvieron estables respecto del mes anterior. Dentro de este rubro, se destacaron los incrementos del 33,2% en artículos sanitarios de cerámica, del 19,7% en hormigón elaborado y del 17,6% en asfalto. En contraste, se observaron caídas del 19,3% en ladrillos huecos, del 17,8% en yeso y del 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos.
En el acumulado anual, sobresalen los aumentos del 47% en asfalto, del 31% en artículos sanitarios de cerámica y del 22% en hormigón elaborado. Por el contrario, las compras de ladrillos huecos retrocedieron 1,3% y las de yeso disminuyeron 2,1%.
