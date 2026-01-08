Secciones
EconomíaNoticias económicas

La construcción cayó 4,1% en noviembre y marcó su peor desempeño en más de un año

El sector profundizó su retroceso tras la baja de octubre y registró la contracción más fuerte desde octubre de 2024, según el Indec.

La construcción cayó 4,1% en noviembre y marcó su peor desempeño en más de un año
Hace 1 Hs

La construcción volvió a mostrar señales de debilidad en noviembre, al registrar una caída del 4,1% desestacionalizado y alcanzar su peor nivel en más de un año. Así lo reflejó el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que extendió el retroceso iniciado en octubre.

Se trata del resultado más adverso desde octubre de 2024, cuando el sector había sufrido una contracción del 5,1%. En la comparación interanual, la actividad también mostró un desempeño negativo, con una baja del 4,7% respecto del mismo mes del año pasado. No obstante, el acumulado de 2025 exhibe una variación positiva del 6,6%, a la espera de los datos correspondientes a diciembre.

Pese a la caída en la actividad general, algunos indicadores presentaron una evolución favorable. La cantidad de puestos de trabajo en el sector registró una suba interanual del 3,5% y alcanzó los 392.130 trabajadores. En tanto, las superficies autorizadas por los permisos de edificación crecieron 4,1% interanual, totalizando 1.601.008 metros cuadrados.

En relación con el consumo aparente de insumos para la construcción, los datos se mantuvieron estables respecto del mes anterior. Dentro de este rubro, se destacaron los incrementos del 33,2% en artículos sanitarios de cerámica, del 19,7% en hormigón elaborado y del 17,6% en asfalto. En contraste, se observaron caídas del 19,3% en ladrillos huecos, del 17,8% en yeso y del 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos.

En el acumulado anual, sobresalen los aumentos del 47% en asfalto, del 31% en artículos sanitarios de cerámica y del 22% en hormigón elaborado. Por el contrario, las compras de ladrillos huecos retrocedieron 1,3% y las de yeso disminuyeron 2,1%.

Temas Luis CaputoJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
1

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
2

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
3

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
4

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
5

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
6

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Más Noticias
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los gurúes de la City

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Comentarios