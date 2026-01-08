La construcción cayó 4,1% en noviembre y marcó su peor desempeño en más de un año

En relación con el consumo aparente de insumos para la construcción, los datos se mantuvieron estables respecto del mes anterior. Dentro de este rubro, se destacaron los incrementos del 33,2% en artículos sanitarios de cerámica, del 19,7% en hormigón elaborado y del 17,6% en asfalto. En contraste, se observaron caídas del 19,3% en ladrillos huecos, del 17,8% en yeso y del 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos.