Tragedia de Once: Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido

Un nuevo revés judicial sufrió este jueves el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. La Cámara Federal de Casación Penal volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria y continuará detenido en la cárcel de Ezeiza.
La decisión fue adoptada por la Sala de Feria del máximo tribunal penal, que intervino durante el receso judicial ante el carácter urgente del planteo, vinculado a la edad y al estado de salud del condenado.
De Vido, de 76 años, había solicitado cumplir la pena bajo la modalidad domiciliaria en su vivienda de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, argumentando que supera el umbral etario previsto en la ley y que padece enfermedades crónicas.
El ex funcionario cumple una condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once. Desde entonces, De Vido permanece alojado en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal, conocida como la Colonia Penal de Ezeiza.