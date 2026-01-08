Escándalo en la AFA: intentaron frenar la investigación por la quinta de Pilar durante la feria judicial

Pantano y Conte figuran en los registros como titulares de Real Central, la sociedad que aparece como propietaria tanto de la fastuosa quinta como de la colección de vehículos secuestrada durante los allanamientos. No obstante, la investigación judicial avanza sobre la hipótesis de que no serían los verdaderos dueños de esos bienes, una sospecha respaldada por una serie de indicios reunidos en el expediente.