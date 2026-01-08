Escándalo en la AFA: intentaron frenar la investigación por la quinta de Pilar durante la feria judicial

La investigación penal por la lujosa quinta ubicada en Pilar, que la Justicia vincula a dirigentes del fútbol argentino, sumó en las últimas horas un movimiento clave por parte de quienes figuran como titulares del inmueble. Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, solicitaron que el expediente se suspenda durante la feria judicial, un planteo que fue rechazado por el juez que lleva adelante la causa.
El pedido fue presentado ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la investigación por la mansión con helipuerto, haras y una llamativa colección de autos de alta gama. Los solicitantes argumentaron que no existían razones de urgencia que justificaran mantener activas las medidas durante el receso judicial.
Aguinsky, sin embargo, decidió continuar con el trámite del expediente y rechazó el planteo. De todos modos, resolvió elevar la cuestión a la Cámara, por lo que el pedido quedó ahora en manos de la sala de feria, integrada por la jueza Carolina Robiglio, del fuero penal económico, y el camarista Leopoldo Bruglia, del fuero Criminal y Correccional Federal.
Bruglia es el magistrado que anteriormente dispuso el traslado de la causa desde Comodoro Py al fuero penal económico, luego de que el juez Daniel Rafecas realizara las primeras medidas y se declarara incompetente para seguir interviniendo.
Pantano y Conte figuran en los registros como titulares de Real Central, la sociedad que aparece como propietaria tanto de la fastuosa quinta como de la colección de vehículos secuestrada durante los allanamientos. No obstante, la investigación judicial avanza sobre la hipótesis de que no serían los verdaderos dueños de esos bienes, una sospecha respaldada por una serie de indicios reunidos en el expediente.
Entre las pruebas incorporadas recientemente, se detectó que Pantano tenía asignada una tarjeta de crédito corporativa de la AFA. Con ese instrumento se habrían afrontado distintos gastos vinculados a la quinta, incluidos trámites relacionados con el movimiento de los autos, con consumos mensuales que rondaban los 50 millones de pesos, según consta en la causa.
Durante el allanamiento al predio, la Policía secuestró además un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre de Pablo Toviggino. Junto a los autos de altísima gama, también se encontraron dos kartings similares a los utilizados por el hijo del tesorero de la AFA en competencias locales.
En paralelo al planteo para frenar la investigación durante la feria, la defensa de Pantano y Conte promovió otra presentación en la Justicia federal de Campana. En ese expediente, el juez Adrián González Charvay solicitó a Aguinsky que se inhiba de continuar con la investigación por la mansión, lo que abrió un nuevo frente de discusión sobre la competencia del caso.
Mientras esos pedidos son analizados, la causa sigue en marcha. El eje de la investigación permanece centrado en determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y los vehículos, así como la verdadera estructura de titularidad detrás de los bienes que quedaron incorporados al expediente judicial.