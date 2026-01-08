Atlético Nacional liberó a Hinestroza mientras Boca sigue negociando su pase

La situación se precipitó luego de las ausencias de Hinestroza en los primeros entrenamientos de la semana, un episodio que generó revuelo y malestar entre los hinchas de Atlético Nacional. Para evitar que el conflicto escale, la dirigencia acordó con el delantero una salida ordenada: entrenarse de manera diferenciada hasta que se aclare el panorama.