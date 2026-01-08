Secciones
Atlético Nacional liberó a Hinestroza mientras Boca sigue negociando su pase

El club colombiano acordó que el extremo no se entrene con el plantel profesional hasta que se resuelva su transferencia, en medio de una negociación que sigue abierta con el Xeneize.

Hace 1 Hs

En medio del tira y afloje por su futuro, Atlético Nacional tomó una decisión clave respecto a Marino Hinestroza: acordó con el futbolista que no se entrene con el primer equipo hasta que se defina su situación. La medida busca descomprimir el conflicto mientras Boca continúa negociando para quedarse con el extremo colombiano.

La información fue revelada por el periodista Germán García Grova, quien detalló que el Verdolaga fijó sus condiciones: pretende 6 millones de dólares por el 100% de la ficha o aceptar una cifra menor a cambio de otro porcentaje de los derechos económicos. Mientras tanto, el jugador quedó liberado de la pretemporada oficial.

La situación se precipitó luego de las ausencias de Hinestroza en los primeros entrenamientos de la semana, un episodio que generó revuelo y malestar entre los hinchas de Atlético Nacional. Para evitar que el conflicto escale, la dirigencia acordó con el delantero una salida ordenada: entrenarse de manera diferenciada hasta que se aclare el panorama.

El propio Hinestroza ya había intentado bajar la tensión el martes, cuando respondió a un posteo del periodista Felipe Sierra sobre sus supuestos faltazos. “¡No es ningún acto de indisciplina! Ni mucho menos presión para irme a Boca”, escribió el extremo de 23 años, dejando en claro que la situación estaba consensuada.

La idea del club colombiano es que el futbolista continúe trabajando por su cuenta, como lo venía haciendo, mientras la dirigencia negocia con Boca y escucha propuestas de otros interesados, con el objetivo de no seguir dilatando una definición que se volvió central en este mercado de pases.

Desde el lado del Xeneize, la postura se mantiene firme. Boca ofertó una cifra cercana a los 5 millones de dólares, mientras que en Medellín buscan estirar un poco más el monto final. Tanto el entorno del jugador como ambas instituciones confían en que las diferencias puedan resolverse en el corto plazo.

