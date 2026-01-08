Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura más pequeña

Entre los beneficios que tiene el yoga, está la mejora de la silueta. La maestra Xuan Lan publicó en su blog que una de las preguntas que recibe asiduamente versa sobre un sitio del cuerpo en particular. “Me suelen preguntar si practicar yoga sirve para conseguir una cintura más estrecha y una panza menos pronunciada”, escribe y responde que, aunque el yoga no tiene como objetivo que la persona adelgace, sí ayuda a definir los abdominales y toda esa zona del cuerpo.