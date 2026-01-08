Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura más pequeña

Desde hace miles de años el yoga ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida: la filosofía que lo acompaña se centra en eliminar el estrés, aprender a intencionar objetivos y vivir el momento; mientras que sus asanas –posturas– mejoran el equilibrio, ayudan a estirar la columna, evitar desviaciones y fortalecen también los músculos del cuerpo.
Entre los beneficios que tiene el yoga, está la mejora de la silueta. La maestra Xuan Lan publicó en su blog que una de las preguntas que recibe asiduamente versa sobre un sitio del cuerpo en particular. “Me suelen preguntar si practicar yoga sirve para conseguir una cintura más estrecha y una panza menos pronunciada”, escribe y responde que, aunque el yoga no tiene como objetivo que la persona adelgace, sí ayuda a definir los abdominales y toda esa zona del cuerpo.
Aunque no es una disciplina que se especialice en ayudar a bajar de peso, el objetivo del yoga es cuidar el cuerpo de manera consciente y dejar de lado la obsesión estética para centrarse en la armonía funcional.
Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura pequeña
Phalakasana
El yoga tiene asanas que van desde los ejercicios ultra sencillos hasta los más complejos, como los parados de cabeza. Pero el Phalakasana es simplemente la postura de la plancha, fundamental en los saludos al sol. La idea es esforzar el abdomen formando una línea recta con el cuerpo y con las manos separadas sobre el suelo a la altura de los hombros.
Chaturanga Dandasana
Esta asana es una postura que también forma parte de los saludos al sol, ejercicios básicos en yoga. Es una variante más exigida de Phalakasana. Está a medio camino entre la plancha y una flexión. Busca fortalecer los brazos, los hombros y trabajar intensamente el abdomen.
Eka Pada Adho Mukha Svanasana
Es una asana que tiene una variación respecto al perro boca abajo. También se conoce como perro de tres patas y se realiza posicionándose sobre cuatro apoyos con los glúteos levantados, formando un puente, y levantando una pierna hacia atrás y hacia arriba para formar una línea recta entre los hombros, la espalda y la pierna levantada. El objetivo es ejercitar el abdomen al intentar hacer equilibrio.