Secciones
SociedadEstilo de vida

Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura más pequeña

Conocé tres asanas fundamentales que ayudan a tonificar la zona abdominal y definir la cintura, dejando de lado la obsesión por el peso para centrarse en la funcionalidad física.

Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura más pequeña Foto: Clara
Hace 3 Hs

Desde hace miles de años el yoga ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida: la filosofía que lo acompaña se centra en eliminar el estrés, aprender a intencionar objetivos y vivir el momento; mientras que sus asanas –posturas– mejoran el equilibrio, ayudan a estirar la columna, evitar desviaciones y fortalecen también los músculos del cuerpo.

La clave de la longevidad está en tu postura: la sencilla figura de yoga que mejorará tu espalda

La clave de la longevidad está en tu postura: la sencilla figura de yoga que mejorará tu espalda

Entre los beneficios que tiene el yoga, está la mejora de la silueta. La maestra Xuan Lan publicó en su blog que una de las preguntas que recibe asiduamente versa sobre un sitio del cuerpo en particular. “Me suelen preguntar si practicar yoga sirve para conseguir una cintura más estrecha y una panza menos pronunciada”, escribe y responde que, aunque el yoga no tiene como objetivo que la persona adelgace, sí ayuda a definir los abdominales y toda esa zona del cuerpo.

Aunque no es una disciplina que se especialice en ayudar a bajar de peso, el objetivo del yoga es cuidar el cuerpo de manera consciente y dejar de lado la obsesión estética para centrarse en la armonía funcional.

Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura pequeña

Phalakasana

Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura más pequeña Foto: Clara

El yoga tiene asanas que van desde los ejercicios ultra sencillos hasta los más complejos, como los parados de cabeza. Pero el Phalakasana es simplemente la postura de la plancha, fundamental en los saludos al sol. La idea es esforzar el abdomen formando una línea recta con el cuerpo y con las manos separadas sobre el suelo a la altura de los hombros.

Chaturanga Dandasana

Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura más pequeña Foto: Clara

Esta asana es una postura que también forma parte de los saludos al sol, ejercicios básicos en yoga. Es una variante más exigida de Phalakasana. Está a medio camino entre la plancha y una flexión. Busca fortalecer los brazos, los hombros y trabajar intensamente el abdomen.

Eka Pada Adho Mukha Svanasana

Tres posturas de yoga que ayudan a tener una cintura más pequeña Foto: Clara

Es una asana que tiene una variación respecto al perro boca abajo. También se conoce como perro de tres patas y se realiza posicionándose sobre cuatro apoyos con los glúteos levantados, formando un puente, y levantando una pierna hacia atrás y hacia arriba para formar una línea recta entre los hombros, la espalda y la pierna levantada. El objetivo es ejercitar el abdomen al intentar hacer equilibrio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
1

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
2

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
3

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
4

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
5

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
6

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Más Noticias
Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Comentarios