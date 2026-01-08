Los cuatro destinos más económicos para viajar este verano en Argentina

Viajar dentro del país sigue siendo una de las opciones más elegidas para las vacaciones de verano, especialmente para quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar descanso y experiencias. Frente a un contexto de precios en alza, hay destinos argentinos que se destacan por ofrecer propuestas atractivas, buena infraestructura y costos más accesibles que los clásicos centros turísticos.