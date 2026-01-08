Secciones
Los cuatro destinos más económicos para viajar este verano en Argentina

Cuatro destinos argentinos se destacan este verano por ofrecer paisajes atractivos, buena gastronomía y actividades para descansar sin gastar de más, ideales para viajar con presupuesto cuidado y evitar los centros turísticos más caros.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Viajar dentro del país sigue siendo una de las opciones más elegidas para las vacaciones de verano, especialmente para quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar descanso y experiencias. Frente a un contexto de precios en alza, hay destinos argentinos que se destacan por ofrecer propuestas atractivas, buena infraestructura y costos más accesibles que los clásicos centros turísticos.

Desde paisajes naturales hasta ciudades con fuerte identidad cultural, estos cuatro destinos combinan alojamiento económico, gastronomía variada y actividades para disfrutar durante el verano. Una alternativa ideal para planificar una escapada o unas vacaciones completas sin gastar de más y aprovechar todo lo que Argentina tiene para ofrecer.

Los cuatro destinos más económicos para viajar este verano en Argentina

Paso de la Patria, Corrientes: 

El litoral aparece como una alternativa accesible para quienes buscan cuidar el presupuesto. Esta localidad conserva su identidad ribereña a orillas del río Paraná y se presenta como una opción ideal para descansar en playas de río tranquilas y disfrutar de la gastronomía regional, lejos de los precios elevados de otros destinos de verano.

Miramar de Ansenuza, Córdoba:

La propuesta cordobesa sorprende por la magnitud de la Laguna Mar Chiquita, uno de los humedales más extensos de Sudamérica y recientemente declarado Parque Nacional. El ritmo pausado, los atardeceres y el turismo rural permiten desconectarse del entorno urbano con costos sensiblemente más bajos que en los valles más concurridos.

Nueva Atlantis, Buenos Aires: 

Para quienes asocian el verano con el mar pero buscan tranquilidad, esta localidad de la Costa Atlántica ofrece playas amplias, médanos y un entorno agreste. La cercanía con Mar de Ajó garantiza servicios adicionales, mientras que el descanso está asegurado lejos del ruido y las multitudes.

Concordia, Entre Ríos: 

Con termas, playas sobre el río Uruguay y bodegas propias, la ciudad se posiciona como una opción completa. A esto se suma su cercanía al Parque Nacional El Palmar, lo que permite combinar naturaleza y servicios urbanos en una escapada con precios accesibles.

