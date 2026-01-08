Estaba encadenado y rodeado por el fuego: el rescate de un perro en Chubut que conmueve a las redes

Los incendios continúan en diferentes provincias del sur del país y a causa de ello, graves consecuencias afectan a habitantes, turistas y también a los animales del lugar.
Según informó el gobierno de Chubut, la zona de Puerto Patriada está particularmente comprometida y los lugares más afectados por el fuego son: Epuyén y El Hoyo, donde las llamas ya consumieron más de 1.800 hectáreas.
En medio de los arrasadores incendios que rodean a Puerto Patriada, los brigadistas rescataron a un perro que se encontraba encadenado junto a una casa que había sido alcanzada por el fuego. Lo encontraron justo a tiempo, estaba deshidratado, exhausto y rodeado de llamas.
La difusión del vídeo en redes sociales causó conmoción por el emotivo rescate de los bomberos, quienes se encargaron de retirarlo del lugar, hidratarlo y ponerlo a salvo en medio de un escenario rodeado de llamas y una gran masa de humo.
🔥 En medio del incendio forestal que arrasa Puerto Patriada, una escena se volvió símbolo en pleno operativo: brigadistas rescataron a un perro que había quedado encadenado dentro de una vivienda alcanzada por el fuego. pic.twitter.com/Sz1zvAF76O— LMNeuquén (@LMNeuquen) January 8, 2026