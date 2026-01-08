Incendio forestal en la Patagonia: imágenes y videos muestran el avance del fuego

Una situación crítica se vive en la Patagonia, y las provincias más afectadas son Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas.
En las últimas horas, imágenes y videos difundidos en las redes sociales dan cuenta de la magnitud del desastre, con columnas de humo, viviendas amenazadas y brigadistas trabajando contrarreloj para contener el fuego.
Ante la gravedad de los incendios, la Agencia Federal de Emergencias trabaja en las zonas para combatir el fuego con el despliegue de recursos aéreos y terrestres. Por un lado el operativo cuenta con más de 180 combatientes entre bomberos voluntarios y equipos de vialidad , según detalló el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres.
Por otro lado, se incorporó la aeronave Boeing 737 Fireliner, el hidrante más grande de Latinoamérica. Se trata de un recurso de altísima capacidad y escasa disponibilidad a nivel mundial ya que sólo existen apenas tres unidades de este tipo.
Su llegada representa un apoyo clave en el combate contra los focos activos que afectan a la región porque tiene una capacidad de carga de 15.000 litros de agua por viaje y además, puede transportar hasta 66 brigadistas. Se suma a esto que está equipado para realizar traslados médicos de emergencia.
Un alivio en los Glaciares
En medio de la conflictiva situación que se vive, llegó a El Chaltén, una sensación de alivio. En este contexto, mientras los brigadistas combaten el fuego en Los Glaciares, la lluvia parecería dar más tranquilidad a los vecinos de la zona. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán también por la tarde.
Sin embargo, en Río Negro la situación continúa siendo delicada ya que, según informó el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), se mantienen condiciones meteorológicas adversas que elevan el riesgo de incendios. Por ese motivo, se insiste en respetar las prohibiciones vigentes y se apela a la responsabilidad individual y colectiva.