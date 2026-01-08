Secciones
Efecto "vientre plano": lo que le pasa a tu cuerpo si tomás agua de avena todas las mañanas

Esta bebida natural tiene múltiples ventajas para el organismo y es muy fácil de preparar.

Efecto vientre plano: lo que le pasa a tu cuerpo si tomás agua de avena todas las mañanas (Granvita)
Hace 2 Hs

Es sabido que la avena tiene múltiples beneficios. Ayuda a disminuir los niveles de colesterol y azúcar en sangre, es rica en antioxidantes, aporta mucha energía y es una gran colaboradora en el proceso de descenso de peso corporal. Además, existen diferentes formas de consumirla, pero hay una que aporta muchas ventajas.

Súper legumbre: tiene más fibra que la avena y el doble de proteínas que el pollo

Panqueques, galletas, en el yogurt. La avena viene en miles de presentaciones. Quizás no escuchaste hablar de esta, pero este nutriente también se puede beber. El agua de avena es otra manera de obtener los beneficios de este nutritivo cereal, si se consume de la manera correcta.

El agua de avena es un formato muy sencillo de consumir este nutriente tan importante. A veces, sobre todo en el desayuno, no tenemos tiempo de preparar unos panqueques laboriosos, pero siempre podemos mezclar agua, avena y canela y lograr una comida sana y nutritiva.

¿Cuáles son los beneficios de consumir agua de avena?

Entre sus tantos beneficios, consumir agua de avena diariamente puede ayudar en la prevención y control de enfermedades cardiovasculares, diabetes, regulación de la presión arterial, control de peso, salud gastrointestinal entre otros de acuerdo con información de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética.

Las ventajas de la avena se potencian con el agua ya que esta contiene beta-glucano, que es la fibra soluble de la avena. Al entrar en contacto con el agua, la avena genera una viscosidad que se ha demostrado que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre y controlar los niveles de glucosa.

Además de estos relevantes provechos, la combinación del agua con la avena genera saciedad al consumirla. Esta sensación hace que se reduzca nuestra ingesta de alimentos y por lo tanto colabora con el descenso de peso, sobre todo si se toma un poco antes de cada comida. Así, es posible sentirse satisfecho antes de ingerir alimento y esto logrará que comas menos en cada comida.

Una receta muy sencilla: Cómo preparar agua de avena

Algunas recetas recomiendan poner a remojar la avena antes de realizar el procedimiento, mientras que otras eliminan este paso. El poner en agua por un tiempo la avena remueve algunos elementos que pueden causar inflamación en personas sensibles a algunos componentes de este alimento.

Para realizar esta receta, sólo necesitás una taza de hojuelas de avena, una cucharada de canela y un litro de agua.

Se debe poner a remojar la avena mínimo por 30 minutos y posteriormente retirar el agua. Luego añadí la avena mojada en una licuadora junto con la canela y el agua, licuá y bebé durante el día. Es posible endulazarla, pero el azúcar puede eliminar sus beneficios. Recordá que su consumo debe estar acompañado de una alimentación saludable para obtener sus beneficios y que no sustituye el consumo de agua natural.

