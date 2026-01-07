Secciones
Galletitas de naranja sin harina ni azúcar: una opción saludable y rápida

Las recetas caseras siguen ganando terreno entre quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor ni practicidad. En ese contexto, las galletitas de naranja sin harina ni azúcar se presentan como una alternativa ideal para acompañar el mate, el café o resolver un antojo dulce sin excesos.

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta se destaca por su rapidez y por adaptarse a distintos planes de alimentación. En apenas unos minutos, es posible obtener unas galletitas livianas, aromáticas y naturalmente dulces, perfectas para quienes quieren cuidar su alimentación sin pasar horas en la cocina.

Ingredientes:

- 2 naranjas medianas (jugo y ralladura)

- 1 huevo

- 1 taza de almendra molida

- ½ taza de copos de avena

- ¼ cucharadita de polvo de hornear

- 1 pizca de sal

- Endulzante natural, a gusto (estevia, miel o dátiles triturados)

Tip clave: lavá bien las naranjas antes de rallarlas para evitar restos de ceras o pesticidas.

Paso a paso: cómo hacer galletitas de naranja sin harina ni azúcar

1. En un bowl, mezclá el jugo y la ralladura de naranja con el huevo y el endulzante elegido.

2. Sumá la avena, la almendra molida, el polvo de hornear y la sal.

3. Integrá todo hasta lograr una masa húmeda pero firme.

4. Con las manos apenas humedecidas, formá bolitas y colocalas sobre una placa con papel manteca.

5. Aplastalas suavemente para darles forma de galleta.

6. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.

7. Retirá y dejá enfriar por completo antes de manipularlas.

