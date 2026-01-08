"Estamos por debajo de la canasta básica", advierten en los gremios estatales

Franciso Osorio, referente de UPCN, explicó que en este gremio aguardarán la convocatoria formal del Poder Ejecutivo, con la certeza de que Educación marca la pauta. “En los compañeros siempre hay una expectativa”, indicó. Y marcó la necesidad de “un aumento que nos saque de esta situación que estamos atravesando”. En ese sentido, el dirigente remarcó que si bien la negociación se sustenta en buena parte en la inflación, será clave “que en esta discusión se pueda recuperar lo que venimos perdiendo hace un buen tiempo”. Coincidió con otros los números que manejan otros sindicatos, en cuanto a que el promedio del estatal ronda los $850.000. “Obviamente, estamos debajo de la canasta básica”, añadió. Reconoció que se debe “entender el contexto”; y valoró el bono de fin de año que otorgó el Gobierno provincial, de $100.000, puesto que llevó “alivio” a los bolsillos. “Pero la mayoría de los compañeros están en una situación que no les permite pagar la tarjeta de crédito o el préstamo que sacaron. Entonces, reestructuran la deuda y el banco les refinancia. Muchos están con el 90% de su sueldo comprometido”, añadió. E insistió con que, si bien “falta mucho” para las paritarias y aún no se puede hablar de posibles porcentajes, el objetivo será “recuperar un poco” los ingresos de los estatales.