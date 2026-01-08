Una batería de proyectos busca garantizar un “Verano Seguro” en Tucumán

Otro de los puntos destacados es la prevención de inundaciones. Mediante un proyecto de resolución, Romano Norri solicitó al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección Provincial del Agua, se lleve adelante de manera inmediata y sistemática la limpieza y el dragado de canales y desagües pluviales. La prioridad estaría puesta en zonas urbanas y periurbanas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje durante los picos de lluvias intensas y evitar anegamientos en los barrios.