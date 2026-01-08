Una batería de proyectos busca garantizar un “Verano Seguro” en Tucumán

El legislador Agustín Romano Norri (UCR) ingresó en la Legislatura una serie de proyectos de Ley y de Resolución orientados a mitigar los riesgos propios del verano en Tucumán. Bajo el concepto de un “Estado preventivo”, las iniciativas buscan proteger la salud pública, reforzar la seguridad en zonas turísticas y reducir el impacto de las tormentas intensas en áreas urbanas y periurbanas.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la seguridad en natatorios y balnearios. A través de un proyecto de Ley de Seguridad Integral en espejos de agua de uso público o colectivo -como clubes, campings y parques acuáticos-, Romano Norri plantea la obligatoriedad de contar con guardavidas habilitados, señalización clara de profundidades y protocolos de emergencia visibles. El objetivo es prevenir ahogamientos y accidentes, especialmente en los meses de mayor concurrencia.
En materia sanitaria, el legislador puso el foco en el combate al dengue, una problemática recurrente en la provincia. Presentó un proyecto para crear un Régimen de Rendición Pública y Seguimiento del Plan Provincial de Dengue, que obligaría al Ministerio de Salud a publicar informes anuales detallados sobre los recursos utilizados, los indicadores epidemiológicos y las zonas de intervención. La iniciativa apunta a fortalecer el control legislativo y ciudadano sobre la eficacia de las políticas de prevención.
Otro de los puntos destacados es la prevención de inundaciones. Mediante un proyecto de resolución, Romano Norri solicitó al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección Provincial del Agua, se lleve adelante de manera inmediata y sistemática la limpieza y el dragado de canales y desagües pluviales. La prioridad estaría puesta en zonas urbanas y periurbanas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje durante los picos de lluvias intensas y evitar anegamientos en los barrios.
Frente a la ola de calor que afecta a la región, el paquete de iniciativas también incluye medidas vinculadas a la prevención de golpes de calor. En este sentido, se insta al Ministerio de Salud a reforzar las campañas de concientización, con especial atención en los grupos de riesgo -niños, adultos mayores y trabajadores expuestos al sol-, promoviendo la hidratación adecuada y el reconocimiento temprano de los síntomas de alerta.
Finalmente, el legislador abordó una problemática habitual de los veranos tucumanos: el uso de cuatriciclos en villas turísticas. La propuesta solicita intensificar los controles sobre el uso y alquiler de estos vehículos, prohibiendo su manejo por parte de menores de edad, exigiendo el uso obligatorio de casco y verificando que los prestadores de servicios estén debidamente habilitados y operen solo en zonas permitidas.
“Resulta indispensable que el Estado adopte una mirada preventiva, priorizando acciones anticipadas por sobre respuestas tardías frente a las emergencias ya desatadas”, sostuvo Romano Norri en los fundamentos de sus presentaciones.