Con Advíncula fuera de escena, Weigandt vuelve al radar

La rescisión anticipada de Luis Advíncula modificó de manera abrupta el panorama en el lateral derecho de Boca. En ese contexto, y más allá de los nombres que ya venían sumando minutos, empezó a tomar forma una posibilidad que hasta hace poco no estaba en los planes: Marcelo Weigandt podría tener una nueva oportunidad.
El defensor, que actualmente se entrena a contraturno junto al grupo de futbolistas que regresaron de sus préstamos, no tiene aún una definición sobre su futuro. Sin embargo, puertas adentro reconocen que la chance de que se quede a pelear un lugar ya está sobre la mesa y es materia de análisis tras la salida de Advíncula.
Weigandt, de 25 años, volvió luego de su paso por Inter Miami, donde sumó continuidad y rodaje competitivo. En un primer momento, su nombre no aparecía entre las prioridades, pero la escasez de variantes confiables en el puesto podría alterar ese escenario. Con la Copa Libertadores 2026 como gran objetivo, en Boca empiezan a evaluar la conveniencia de ampliar la competencia interna en el carril derecho.
Hoy, el puesto tiene dueños definidos. Juan Barinaga fue quien capitalizó su momento, primero con Miguel Ángel Russo y luego bajo la conducción de Mariano Úbeda. Detrás aparece Lucas Blondel, quien había iniciado gestiones para salir rumbo a Argentinos Juniors por la falta de minutos, pero que por ahora seguirá en el club tras la desvinculación del peruano.
A ese grupo se suma Dylan Gorosito, juvenil que tuvo una destacada actuación en el Mundial Sub-20 y que se incorporará en breve a la pretemporada con el plantel profesional. Con Barinaga, Blondel y Gorosito como opciones concretas, más la posibilidad latente de Weigandt, en Boca entienden que no existe hoy una urgencia por salir al mercado para reforzar ese sector.
El Chelo, además, llega con ritmo futbolístico. Durante su etapa en Inter Miami disputó 71 partidos, convirtió dos goles y dio dos asistencias, formando parte del plantel campeón de la MLS junto a Lionel Messi. Ahora, con un lugar que quedó vacante y un escenario reconfigurado, su futuro vuelve a estar en discusión.
