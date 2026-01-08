Secciones
Ayuda Escolar Anses 2026: quiénes pueden cobrarla y cuándo se paga

Anses confirmó información clave de la Ayuda Escolar 2026, un refuerzo anual de $85.000 por hijo destinado a acompañar el inicio del ciclo lectivo.

Todo sobre la Ayuda Escolar Anses 2026: requisitos y monto a cobrar
Anses confirmó las condiciones de acceso a la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio que busca asistir a las familias en el arranque del año escolar. La prestación corresponde a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, y se paga en una única cuota anual.

La Ayuda Escolar Anual consiste en un aporte económico por cada hijo en edad escolar, orientado a afrontar gastos vinculados a la educación, como útiles, ropa y materiales. Luego del refuerzo extraordinario incorporado en marzo de 2025, el monto quedó establecido en $85.000 por hijo, valor que se conserva para 2026.

Anses: quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026

El refuerzo económico está dirigido a titulares de asignaciones familiares y de la AUH cuyos hijos cumplan con determinadas condiciones de edad y escolaridad. En el caso de hijos sin discapacidad, los hijos deben tener entre 45 días y 18 años y asistir a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Para hijos con discapacidad, el apoyo brindado no tiene restricción de edad y pueden acudir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios educativos reconocidos por Anses.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar 2026

La gestión es gratuita, digital y obligatoria todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio anteriormente. El trámite se realiza a través de Mi Anses:

- Se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

- Se genera el formulario escolar.

- Se completa en la escuela y luego se carga nuevamente en el sistema.

- Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.

- Anses suele liquidar la Ayuda Escolar entre febrero y marzo, al inicio del ciclo lectivo.

Desde el organismo recuerdan que para cobrar la Ayuda Escolar es obligatorio cumplir los requisitos y presentar el Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos.

Quienes presenten el Certificado Escolar más tarde no pierden el derecho, aunque el pago se acredita una vez aprobado el trámite.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en 2026

Anses realiza habitualmente la liquidación masiva de la Ayuda Escolar entre febrero y marzo, coincidiendo con el comienzo del ciclo lectivo. Sin embargo, el trámite puede realizarse desde enero, lo que permite dejar el pago habilitado para las primeras acreditaciones del año.

En los casos en que el Certificado Escolar se presente más tarde, el derecho al beneficio no se pierde, aunque el cobro se efectúa una vez que Anses valida la documentación, fuera del calendario principal.

