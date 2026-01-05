Mi Anses: cuánto se pagará por Tarjeta Alimentar y AUH en enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunció que la próxima semana iniciará el calendario de pagos de enero. Entre los beneficiarios que primero recibirán su depósito se encuentran los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo. A su vez, algunos titulares de asignaciones seguirán la misma fecha e incluso recibirán un pago extra en concepto de Tarjeta Alimentar.
Como cada mes, los pagos de Anses se harán siguiendo la terminación del número del Documento Nacional de Identidad. La agenda iniciará con los terminados en número 0, el viernes 9 de enero. Los depósitos se verán interrumpidos sólo por los fines de semana del 10 y 11 y 17 y 18 de enero y terminarán de hacerse el jueves 22.
¿Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero?
Las prestaciones de Anses tendrán una suba del 2,47% en el pago de enero. Asignaciones familiares, AUH y haberes previsionales serán los beneficiarios de este aumento, en tanto otros se mantendrán en las sumas del mes anterior. Este porcentaje define cuánto cobrará cada titular según su prestación.
La Tarjeta Alimentar, según se informó, se mantendrá sin aumento porque esta prestación no se ajusta por movilidad. También se indicó que el pago continuará durante todo 2026 pero, por lo pronto, será el mismo monto que en los últimos meses de 2025. El primer mes de 2026 el monto de la Tarjeta Alimentar será de $52.250 para beneficiarios que tienen un solo hijo; de $81.936 para quienes tienen dos; y de $108.062 para quienes tienen tres o más hijos.
ANSES acredita la Tarjeta Alimentar a partir del cruce de información oficial. El beneficio alcanza a quienes perciben:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, con hijos menores o con Certificado Único de Discapacidad vigente
Por otra parte, los ingresos por AUH también se dividen según la cantidad de hijos del titular. Con el incremento de enero, las personas con un solo hijo cobrarán $152.664,40; con dos hijos, $282.764,80; con tres, $409.305,20; con cuatro, $509.719,60; con cinco, $610.134,00; y con seis, $710.548,40.