Mi Anses: cuánto se pagará por Tarjeta Alimentar y AUH en enero

La Tarjeta Alimentar, según se informó, se mantendrá sin aumento porque esta prestación no se ajusta por movilidad. También se indicó que el pago continuará durante todo 2026 pero, por lo pronto, será el mismo monto que en los últimos meses de 2025. El primer mes de 2026 el monto de la Tarjeta Alimentar será de $52.250 para beneficiarios que tienen un solo hijo; de $81.936 para quienes tienen dos; y de $108.062 para quienes tienen tres o más hijos.