La preocupante causa que motivó la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

Así se cerró el ciclo del “Rayo” en Boca, donde disputó 169 partidos oficiales, convirtió seis goles y levantó cuatro títulos. Su etapa más recordada fue en 2023, cuando fue una de las piezas clave del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores y marcó el gol en la final ante Fluminense en el Maracaná, un recuerdo que lo dejó definitivamente en la memoria del hincha xeneize.