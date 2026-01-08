La preocupante causa que motivó la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

Después de cuatro años y medio, Luis Advíncula dejó de ser jugador de Boca Juniors. El lateral peruano rescindió su contrato y regresará a su país para continuar su carrera en Alianza Lima, en una decisión que sorprendió por el momento deportivo pero que tuvo un trasfondo ajeno al fútbol.
El defensor, que había perdido terreno en la consideración del cuerpo técnico en los últimos partidos, rompió el silencio y explicó los motivos de su salida. Lejos de un conflicto deportivo o contractual, Advíncula reconoció que atravesaba una situación personal delicada que lo llevó a pedir su desvinculación anticipada del club.
“Con sentimientos encontrados. Llevo muchos años en el club y estoy muy agradecido con las personas que me recibieron desde el primer día”, expresó el futbolista en diálogo con el canal oficial de Boca, donde también destacó el acompañamiento de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme durante todo el proceso.
Una decisión marcada por lo personal
“Estoy pasando por un momento familiar complicado y accedieron a mi pedido de volver a mi país”, explicó Advíncula, dejando en claro que su salida no estuvo vinculada a lo futbolístico. El peruano agradeció el respaldo del club y remarcó que la decisión fue tomada en buenos términos, priorizando una situación personal que hoy considera impostergable.
Así se cerró el ciclo del “Rayo” en Boca, donde disputó 169 partidos oficiales, convirtió seis goles y levantó cuatro títulos. Su etapa más recordada fue en 2023, cuando fue una de las piezas clave del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores y marcó el gol en la final ante Fluminense en el Maracaná, un recuerdo que lo dejó definitivamente en la memoria del hincha xeneize.