Antes de ser leyenda: el ping pong de Lionel Messi a los 13 años que se volvió viral

En aquel ping pong, Messi se definía como un chico común, amante de la música y del fútbol, pero con una convicción llamativa para su edad. Entre risas y respuestas espontáneas, confesaba que su gran ilusión era jugar en Primera y vestir la camiseta de la Selección argentina, un deseo que con el paso del tiempo se transformó en una carrera irrepetible.