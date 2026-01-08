Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Ni los mejores champagnes de Francia ni los tintos más caros del mundo. Para los momentos de festejo y "animarse a bailar", Lionel Messi tiene una debilidad que sorprendió a todos: el vino con Sprite. Pero fiel a su estilo, el capitán de la Selección no usa cualquier etiqueta de góndola, sino una joya de su propia colección privada.