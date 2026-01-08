Secciones
Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Ni los mejores espumantes franceses ni tragos de autor. Lionel Messi reveló que prefiere el vino con Sprite, pero con un detalle de élite: usa su exclusivo Syrah de Puglia.

Hace 2 Hs

Ni los mejores champagnes de Francia ni los tintos más caros del mundo. Para los momentos de festejo y "animarse a bailar", Lionel Messi tiene una debilidad que sorprendió a todos: el vino con Sprite. Pero fiel a su estilo, el capitán de la Selección no usa cualquier etiqueta de góndola, sino una joya de su propia colección privada.

Aunque la mezcla suena a asado entre amigos, el ingrediente principal es una pieza de culto. Se trata del Syrah de la "Lionel Collection", un tinto de alta gama que el astro rosarino utiliza para preparar su versión premium del popular trago.

Este vino, que se distingue por su elegante etiqueta blanca, no es un producto masivo. Es parte de una alianza estratégica entre el futbolista y la reconocida bodega italo-suiza MM Winemaker, ganadora de más de 500 premios internacionales.

De los viñedos de Italia a la mesa del Inter Miami

A diferencia de los clásicos malbec argentinos, la uva de este elegido por Messi proviene de la región de Puglia, en el sur de Italia, aunque su elaboración es supervisada bajo estándares suizos.

¿Cómo es el vino que seduce al 10?

Notas de cata: es un Syrah intenso, con aromas a frutos negros maduros y especias.

El toque Messi: "siempre busco que lo que lleva mi nombre sea algo con lo que me identifique, que tenga calidad", declaró el jugador sobre este proyecto que hoy es tendencia.

Precio y exclusividad: ¿Cuánto cuesta tomar como el mejor del mundo?

Si querés replicar el brindis de Leo en tu próxima cena, prepará la billetera. El acceso a esta etiqueta es restringido y su valor está dolarizado:

La botella tiene un costo de 60,32 euros (más IVA). Al tipo de cambio actual, disfrutar de este "permitido" cuesta aproximadamente $104.000 por unidad, sin sumar los costos de envío e impuestos por importación.

Dónde comprarlo: No busques en el supermercado chino ni en vinotecas de barrio. La colección solo está disponible a través de la tienda oficial online de MM Winemaker.

