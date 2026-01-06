“Hice tres goles y me pidieron que me quede”: Messi rompió el silencio sobre su frustrado pase a River

Ante la negativa de la "Lepra" y la insistencia de su padre por encontrar una solución económica a su problema de salud, surgió la posibilidad del viaje a España. "Después me salió lo del Barcelona", sintetizó Leo. Aquel "no" de Newell's y la oportunidad que River no pudo concretar por falta de papeles terminaron siendo el prólogo necesario para su llegada a La Masía y su posterior reinado en Europa.