Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

“Hice tres goles y me pidieron que me quede”: Messi rompió el silencio sobre su frustrado pase a River

El campeón del mundo dio detalles de la prueba que realizó en Núñez cuando tenía 12 años, explicó por qué no pudo fichar con el "Millonario" y el rol clave que jugó Newell's en aquel desenlace.

RECUERDOS. Messi contó su experiencia fallida en River a los 12 años. RECUERDOS. Messi contó su experiencia fallida en River a los 12 años.
Hace 1 Hs

Durante su paso por el streaming de Luzu TV, Lionel Messi se tomó un tiempo para reconstruir uno de los mitos más grandes de su infancia: su prueba en River Plate. Lejos de las versiones cruzadas que circularon durante años, el crack relató en primera persona cómo fue aquella tarde en la que estuvo a un paso de vestir la banda roja antes de partir hacia el Barcelona.

"Me llevaron a probar a River. Jugué con chicos más grandes, yo era categoría 87 y jugué con los 85", comenzó relatando "Leo". En esa práctica, compartió cancha con Federico Higuaín (hermano mayor de Gonzalo) y tuvo una actuación consagratoria: marcó tres goles. La respuesta del entrenador de turno fue inmediata. "Me dijeron: 'Quedate, traé el pase y te pagamos el tratamiento'", recordó Messi, haciendo referencia al costoso tratamiento de hormonas de crecimiento que su familia ya no podía costear por su cuenta.

Sin embargo, el sueño de Núñez se topó con un obstáculo burocrático en Rosario. Según explicó el capitán, Newell’s nunca aceptó otorgarle el pase: "Fui a buscar el pase en Newell's y me sacaron cagando. No me lo dieron nunca". Messi aclaró que, en ese entonces, el club rosarino no le brindaba asistencia con el tratamiento, pero tampoco estaba dispuesto a dejar ir a su mayor promesa a un rival directo del fútbol argentino.

Ante la negativa de la "Lepra" y la insistencia de su padre por encontrar una solución económica a su problema de salud, surgió la posibilidad del viaje a España. "Después me salió lo del Barcelona", sintetizó Leo. Aquel "no" de Newell's y la oportunidad que River no pudo concretar por falta de papeles terminaron siendo el prólogo necesario para su llegada a La Masía y su posterior reinado en Europa.

Temas Lionel MessiMiami
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios
4

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
5

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
6

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Más Noticias
San Martín se aseguró la llegada de un volante, de un lateral derecho y avanza por un zaguero central

San Martín se aseguró la llegada de un volante, de un lateral derecho y avanza por un zaguero central

Escándalo en la AFA: nuevas pruebas vinculan a Pablo Toviggino con la mansión de Pilar y empresas del fútbol

Escándalo en la AFA: nuevas pruebas vinculan a Pablo Toviggino con la mansión de Pilar y empresas del fútbol

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Comentarios