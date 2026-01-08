Secciones
Test de personalidad: elegí una flor y descubrí qué debés soltar para crecer en 2026

Un test de personalidad invita a elegir una flor y conocer qué aspectos conviene soltar para crecer emocionalmente en 2026 y encarar una nueva etapa de cambio personal.

Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Los test de personalidad se convirtieron en una herramienta lúdica para reflexionar sobre aspectos emocionales y decisiones personales. A partir de elecciones simples, como la preferencia por una imagen o un símbolo, proponen miradas introspectivas que invitan a pensar en los propios procesos de cambio y crecimiento.

En este caso, elegir una flor funciona como disparador para identificar qué es necesario soltar de cara a 2026. Lejos de definiciones absolutas, el test ofrece una lectura orientativa que busca poner en palabras aquello que puede estar frenando la evolución personal y abrir el camino hacia una nueva etapa.

Las flores en cuestión son la rosa, la margarita y la orquídea. Cada una tiene sus cualidad y una belleza en particular, además de esconder una simbología que se conecta con nuestra personalidad desde el punto de vista esotérico.


Flor 1 (Rosa): esta elección indica que posees una personalidad romántica y empática. Das prioridad a los sentimientos de los demás, lo que puede reflejar una tendencia a la sumisión. Aunque eres un apoyo incondicional, a veces descuidas tus propias necesidades. Es importante aprender a establecer límites para lograr relaciones más equilibradas.

Flor 2 (Margarita): tu elección muestra una personalidad alegre y adaptable. Este test indica que refieres evitar conflictos y mantener la armonía, lo que a veces te lleva a complacer a los demás en exceso. Aunque tu optimismo atrae a quienes te rodean, no olvides valorar tus propias opiniones y deseos para evitar agotarte emocionalmente.

Flor 3 (Orquídea): posees una personalidad fuerte, segura de ti misma e independiente. Rara vez cedes ante otros, y tu autenticidad inspira respeto. Aunque manejas bien los desafíos, según este test de personalidad, ser más abierta y vulnerable puede profundizar tus conexiones personales y enriquecer tus relaciones.

